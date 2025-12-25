गोरखपुर: मां की डांट से नाराज हाईस्कूल का छात्र घर से भागा, साथ ले गया दो सोने के बिस्किट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां की डांट से नाराज होकर हाईस्कूल का एक छात्र घर से भाग गया। जाते समय वह घर की अलमारी में रखे 10-10 ग्राम के दो सोने के बिस्किट भी साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब किशोर का कोई सुराग नहीं मिला तो मां ने एम्स थाने में तहरीर दी। पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू की तो उसका लोकेशन बंगाल के सिलीगुड़ी में मिला है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

झरना टोला न्यू टीचर कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति दुबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिवार में दो बेटे हैं, जिनमें छोटा बेटा 16 वर्ष का है और वह एक स्कूल में हाईस्कूल का छात्र है।