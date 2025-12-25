गोरखपुर: मां की डांट से नाराज हाईस्कूल का छात्र घर से भागा, साथ ले गया दो सोने के बिस्किट
गोरखपुर में मां की डांट से नाराज होकर एक हाईस्कूल छात्र घर से भाग गया। वह घर की अलमारी से 10-10 ग्राम के दो सोने के बिस्किट भी ले गया। किशोर की गुमशुद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां की डांट से नाराज होकर हाईस्कूल का एक छात्र घर से भाग गया। जाते समय वह घर की अलमारी में रखे 10-10 ग्राम के दो सोने के बिस्किट भी साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब किशोर का कोई सुराग नहीं मिला तो मां ने एम्स थाने में तहरीर दी। पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू की तो उसका लोकेशन बंगाल के सिलीगुड़ी में मिला है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
झरना टोला न्यू टीचर कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति दुबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिवार में दो बेटे हैं, जिनमें छोटा बेटा 16 वर्ष का है और वह एक स्कूल में हाईस्कूल का छात्र है।
महिला के अनुसार, उनका छोटा बेटा शरारती है, जिस वजह से उसे डांटना पड़ता है। 21 दिसंबर को किशोर काफी देर से घर लौटा। जब उससे देर से आने का कारण पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर मां ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर किशोर उसी दिन शाम करीब पांच बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गया।
जाते समय वह घर की अलमारी दो सोने के बिस्किट भी साथ लेते गया। शाम तक घर नहीं आने पर उसकी तलाश में रिश्तेदारों, दोस्तों से संपर्क किया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि किशोर की मोबाइल लोकेशन सिलीगुड़ी क्षेत्र में मिल रही है। उसे तलाश जा रहा है।
