गोरखपुर वाटर स्पोटर्स कांप्लेक्स में फूडकोर्ट चलाने के नाम पर 1.48 करोड़ रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वाटर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में फूडकोर्ट खोलने के नाम पर जालसाज ने कंपनी के निदेशक से 1.48 लाख रुपये की ठगी कर ली। जालसाज ने फर्जी कागजात के सहारे विभिन्न खाद्य ब्रांड से एग्रीमेंट दिखाकर निदेशक से बात की थी। झांसे में आने के बाद उन्होंने रुपये दे दिए।

इस मामले में निदेशक की तहरीर पर रामगढ़ातल पुलिस ने केस दर्ज किया। बुधवार को झारखंड के परशूडीह टाटानगर निवासी आरोपित विभांशु वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया। जो नोएडा के सेक्टर 16 में किराए के मकान में रहता था। पूछताछ के बाद पुलिस ने जालसाज को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।



पुलिस के अनुसार मेसर्स अदीप लीजर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक शुभम बथवाल ने तहरीर दी थी। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का लीज मेसर्स ई बायोस्कोप इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से लिया था। परिसर में नौका विहार, रेल विहार और अन्य सुविधाओं का विकास करना था।

इसी सिलसिले में मेसर्स वीवीएम 21 हास्पिटलिटी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विभांशु के साथ 13 अक्तूबर 2024 को लेटर आफ इंडेंट और फूड कोर्ट लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। विभांशु को विभिन्न ब्रांड्स लाकर फूड कोर्ट चालू करना था। जिसके एवज में उन्होंने विभांशु को आरटीजीएस के माध्यम से 1.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

इसके बदले आरोपित ने कुछ ब्रांड्स के नाम और लेटर आफ इंडेंट दिखाए, जिनमें नजीर फूड्स, बास्किन-राबिन्स, हाउस आफ कैंडी, रोल्स सिंह, द बेल्जियन वफ़ल कंपनी, फ्लेवर्स आफ लखनऊ, चाय का, द वफ़ल कंपनी और एनएस फूड्स शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने संबंधित ब्रांड्स से संपर्क किया, तो पता चला कि कोई भी ब्रांड आरोपित के साथ समझौता नहीं किया गया था। चाय का के मालिक शाहिल जुनेजा ने भी पुष्टि की कि उनके हस्ताक्षर का फर्जी दस्तावेजों में इस्तेमाल किया गया।