UP Weather Update: नए साल से पहले यूपी में भीषण ठंड! स्कूलों की छुट्टी, इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है। सोमवार को पश्चिमी यूपी सहित 37 जिले अत्यधिक घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जिससे दृश्यता काफी ...और पढ़ें

    शामली में सोमवार को सुबह के समय घने कोहरे के बीच से वाहनों की लाइट जलाकर गुजरते वाहन चालक।

    जागरण टीम, लखनऊ। यूपी के कई जिलों में कोहरा अभी कम नहीं हुआ है। सोमवार को आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग ने आज यानि सोमवार को प्रदेश के 37 जिले अत्यंत घने कोहरा का अलर्ट जारी किया है। अवध क्षेत्र में अयोध्या, बाराबंकी सहित सात-आठ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। अभी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यूपी में भीषण ठंड के कारण आज से 1 जनवरी तक के लिए 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। शामली में घने कोहरे कारण वाहन चालक लाइट जलाकर निकले। 

    हवा चलने से गलन का अहसास

    सोमवार की सुबह हवा चलने से लोगों को गलन का अहसास हुआ। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में सोमवार को अत्यधिक घना कोहरा रहेगा।

    इन जिलों में कड़ाके की ठंड के आसार

    मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास इलाकों में सोमवार को शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में अधिक ठंड पड़ेगी।

