Punjab Weather Update: ठंड और खराब AQI का डबल अटैक, जानें पटियाला में कैसा रहेगा मौसम
पटियाला और मंडी गोबिंदगढ़ में खराब वायु गुणवत्ता (AQI 118 और 111) जारी है। पटियाला में अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.6 डिग्री सेल्सि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 111 और पटियाला में AQI 118 रहा।
पटियाला में अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
अधिकतम आर्द्रता 69 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 53 फीसदी रहेगा।
सूर्योदय 7.20 बजे और सूर्यास्त 17.32 बजे होगा।
