UP Weather Update: कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार! हल्के हुए धूप के तेवर, इन जिलों में कोहरा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी का मौसम बदल रहा है। दिन की धूप बेअसर हो रही है। आने वाले दिनों में रात के तापमान के साथ ही दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण सुबह मौसम और सर्द हो जाएगा। बात आज 30 नवंबर के तापमान की करें तो आगरा, मथुरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, बस्ती सहित कई जिलों में सुबह की शुरुआत ठंडक के साथ हुई। किसी जिले में हल्का कोहरा और धुंध छाने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है।

हवा की दिशा में बदलाव होने से शनिवार को रात और दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने की वजह से फिलहाल दिन और रात के तापमान के सामान्य के आस - पास रहने की उम्मीद की जा रही है। शनिवार को हवा की दिशा भी दक्षिण- पूरब हो गई है। हवा की दिशा बदलने और रफ्तार में स्थिरता की वजह से तापमान में गिरावट की स्थितियां शनिवार को नहीं बन सकीं।