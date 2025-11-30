UP Weather Update: कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार! हल्के हुए धूप के तेवर, इन जिलों में कोहरा
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। धूप के तेवर हल्के हो गए हैं और कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी का मौसम बदल रहा है। दिन की धूप बेअसर हो रही है। आने वाले दिनों में रात के तापमान के साथ ही दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण सुबह मौसम और सर्द हो जाएगा। बात आज 30 नवंबर के तापमान की करें तो आगरा, मथुरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, बस्ती सहित कई जिलों में सुबह की शुरुआत ठंडक के साथ हुई। किसी जिले में हल्का कोहरा और धुंध छाने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है।
हवा की दिशा में बदलाव होने से शनिवार को रात और दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने की वजह से फिलहाल दिन और रात के तापमान के सामान्य के आस - पास रहने की उम्मीद की जा रही है। शनिवार को हवा की दिशा भी दक्षिण- पूरब हो गई है। हवा की दिशा बदलने और रफ्तार में स्थिरता की वजह से तापमान में गिरावट की स्थितियां शनिवार को नहीं बन सकीं।
दिन और रात का तापमान चढ़ा, अभी बड़े बदलाव के आसार नहीं
कानपुर के मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अब रविवार को भी मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। अब हवा की गति बढ़ने के बाद ही मौसम में परिवर्तन होगा। तब तक सुबह और शाम के समय सर्दी बनी रहेगी लेकिन दिन में धूप चटख रहेगी। शनिवार को दिन का तापमान एक दिन पहले 26.2 डिग्री से बढ़कर 28.1 हो गया जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। रात के न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है और यह 7. 7 डिग्री पर पहुंच गया। इसके बावजूद रात का तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।
मेरठ का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार जिले में हल्के बादलों के बीच धूप भी खिलेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 27.0 और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता अधिकतम प्रतिशत 70 न्यूनतम प्रतिशत 32 दर्ज किया गया।
गोरखपुर का मौसम
पुरुआ हवा के साथ आई नमी ने कोहरे व धुंध का प्रभाव बढ़ाया है और धूप का तेवर घटाया है। इसकी वजह से ही दूसरे पखवारे के लगभग सभी दिन हल्के कोहरे के प्रभाव में रहे हैं। कोहरे का असर केवल रात में ही नहीं बल्कि सुबह भी देखने को मिला है। इसके चलते अक्सर दिन का भी तापमान औसत से कम रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विज्ञानी अगले तीन चार दिन तक अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान के औसत से कम रिकॉर्ड होने का पूर्वानुमान जता रहे हैं। उनके अनुसार अधिकतम तापमान 26 से 28 और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
