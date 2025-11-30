उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, चक्रवात 'दितवाह' की भारत में दस्तक; तटीय राज्य हाई अलर्ट पर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घना कोहरा का प्रकोप जारी है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश (यूपी), और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है।

दिल्ली एनसीआर में तापमान सिंगल डिजिट पहुंचा दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में न्यूनतम तापमान गिरकर एक अंक में (सिंगल डिजिट) पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में गलन वाली ठंड और घना कोहरा छाने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा/धुंध रह सकता है।

कश्मीर, हिमाचल में तापमान शून्य से नीचे पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं आ रही हैं। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बहुत संभावितहै।

भारत में तबाई मचाएगा चक्रवाती तूफान 'दितवाह' चक्रवाती तूफान 'दितवाह' ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है और अब यह भारत के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहा है, जिससे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान 'दितवाह' आज सुबह तटीय राज्यों तक पहुंचेगा। वहीं, तमिलनाडु, पुडुचेरी आदि राज्यों में रात ही लगातार बारिश हो रही है।

तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट आइएमडी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह अत्यधिक तेज बारिश की आशंका जताई है। इस बीच श्रीलंका में दितवाह के प्रकोप से मरने वालों की संख्या 153 पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। भारत ने भी मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसियों का हाथ थामने की अपनी छवि के अनुरूप आपरेशन सागर बंधु चलाते हुए राहत कार्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने बताया कि तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात की गई हैं। राज्य भर में 6000 शिविर स्थापित किए हैं। मौसम विभाग ने कांचीपुरम, चेन्नई, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, तिरुपत्तुर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, और विलुपुरम जिलों में भी कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई है।