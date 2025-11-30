दिल्ली की सर्दी ने नवंबर में ही दिखाया असर, पांच साल में बिन बारिश सबसे कम तापमान दर्ज
दिल्ली में नवंबर में ही सर्दी का प्रकोप दिखने लगा है। बिना बारिश के पिछले पांच सालों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट जारी है और आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस साल नवंबर का महीना बिन वर्षा के भी पांच सालों में सबसे ठंडा रहा है। कई साल बाद ऐसा देखने में आया है कि माह पहले पखवाड़े में ही सुबह का तापमान गिरना शुरू हो गया था और फिर दूसरे पखवाड़े में दिन का तापमान भी गिरने लगा। इन सर्दियों में दिल्ली वासियों के गर्म कपड़े भी इसी माह निकल गए हैं जबकि आमतौर पर दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में निकलते रहे हैं।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल नवंबर का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य 12.3 डिग्री की तुलना में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर 2024 में यह 14.7 डिग्री, 2023 में 12.0 डिग्री, 2022 में 12.3 डिग्री और 2021 में 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस साल नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 2024 में यह 9.5 डिग्री और 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा थ। माह का अधिकतम तापमान भी पिछले साल की तुलना में कम रहा।
इस नवंबर में औसत अधिकतम तापमान सामान्य 28.2 डिग्री की तुलना में 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले साल 29.4 डिग्री दर्ज किया गया था। इस नवंबर में एक दिन अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया था, जिससे दिन में सुखद ठंडक महसूस हुई।
इस साल नवंबर पूरी तरह से सूखा रहा, दिल्ली में एक भी वर्षा का दिन दर्ज नहीं हुआ, जो पिछले साल की तरह ही मानसून के बाद के मौसम में भी जारी सूखे को दर्शाता है। इसके विपरीत, नवंबर 2023 में दो दिन वर्षा हुई थी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने रविवार को हल्के कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 24 और नौ डिग्री रहने की संभावना है।
