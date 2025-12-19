UP VidhanMandal Winter Session: सपा विधायक सुधाकर के निधन पर शोक, विधान सभा की कार्यवाही स्थगित

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को विधान सभा की कार्यवाही कुल 23 मिनट तक चली। विधान सभा में मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सदन की कार्यवाही सोमवार को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय तथा सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होते ही मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य सुधाकर सिंह के निधन की सूचना देते हुए बताया कि 20 नवंबर को 67 वर्ष की आयु में उनका असमायिक निधन हुआ। वह 1996, 2012 और 2023 के उपचुनाव में निर्वाचित होकर विधान सभा पहुंचे थे। क्षेत्र में लोकप्रिय जननेता थे। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों वंचितो और शोषितों की लड़ाई में लगा दिया। जनता के हितों की लड़ाई में उन्हे कई बार जेल में भी जाना पड़ा था। वह लोकतंत्र सेनानी होने के चलते राजनीतिक बंदी भी रहे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है।

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा सुधाकर सिंह ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनके आवास और कार्यालय में हमेशा पीड़ितों और वंचितों की भीड़ लगी रहती थी। वह तीन बार इस सदन के सदस्य रहे। वर्ष 2023 के विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से समाजवादी पार्टी और इस सदन को अपूर्णीय क्षति हुई है।