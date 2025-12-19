UP Assembly Winter Session : मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ सपा पर हमलावर, शायरी से रखी अपनी बात

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक कफ सीरप के पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे तो मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमलावर हाेने के साथ शायरी से अपनी बात रखी। योगी के पलटवार का अखिलेश यादव ने जवाब भी उसी अंदाज में दिया।

कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। उन्हाेंने साफ कहा कि प्रकरण की परतें खुल रही हैं और इसमें गिरफ्तार लाेगाें के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विषय मेंपू री रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख जाे बातें कह रहे हैं, उनकी स्थिति वही है, जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया है “यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।” यानी, जिन माफियाओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन-देन में उनकी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा प्रमुख बार-बार कह रहे हैं कि ये वही स्थिति है कि यही भूल बार-बार करता रहा धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपराधियों के साथ इनकी फोटो है। कहीं न कहीं अवैध लेनदेन में भी संलिप्तता सामने आएगी।

हुक्मरान कोई नई बात बताओ इसका जवाब भी अखिलेश यादव ने भी शायरी से ही दिया। अखिलेश अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि जब ‘खुद’ फंस जाओ, तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ।