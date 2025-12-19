Language
    UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गंभीर आरोप, कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी लिप्त लोगों का सपा से कनेक्शन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    UP Vidhanmandal Winter Session: मीडिया से कहा कि कोडिन वाली कफ सीरप की तस्करी में लिप्त लोगों के कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकलकर सामने आ रहे हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी को कठघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी लिप्त लोगों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के लगभग हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जो अपनी कार्यप्रणाली के लिए पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही है, इस पूरे मामले में भी अपनी संलिप्तता उजागर होते हुए देखेगी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विषय में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख जो बातें कह रहे हैं, उनकी स्थिति वही है, जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया है: “यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।” यानी, जिन माफियाओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन-देन में उनकी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद विधानसभा में घोसी पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। सुधाकर सिंह गरीबों की सेवा करते थे। सुधाकर सिंह लोकतंत्र सेनानी थे। क्षेत्र के विकास पर उनका जोर था।  पहले दिन विधान सभा के दिवंगत सदस्य मऊ की घोसी के सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। विधान सभा में शोक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। इसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय व अन्य दल के प्रमुख नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया। पहले दिन कुल 25 मिनट सदन की कार्यवाही चली। अब सोमवार को सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसी दिन सदन में वंदे मातरम् पर पांच घंटे चर्चा शुरू होगी।

    समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इससे पहले विधान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने कोडीन कफ सीरप के साथ एक्यूआई को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। यह सभी पोस्टर व बैनर लेकर पहुंचे थे। केश वर्मा कोडीन सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि मैं मरीज हूं सांस लेने में आ रही थी दिक्कत इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और मास्क लगाया है। हम विपक्ष के हैं कोई सवाल उठाते हैं तो माफिया हमारे नेता के उपर वार करते हैं, मुख्यमंत्री के राज में ये हाल हो गया है कि माफिया नेताओं पर सवाल उठाते हैं ये योगीराज की देन है। ये सत्र चलाना नहीं चाहते मुद्दा अगर अंदर नहीं उठा तो बाहर उठाएंगे।

    24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सत्र में भाग लेने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान माननीय सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की जाएगी तथा इसके रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश की स्थापना-तिथि और ‘वंदे मातरम्’ को संविधान के अनुसार मान्यता दिए जाने की अधिसूचना की तिथि एक ही है, ऐसे में इस विषय पर विधानमंडल में चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में आज संभवतः कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि विधानसभा के एक वर्तमान सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि, यदि विधान परिषद में कोई मुद्दा उठता है तो नेता सदन इस पर सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि बाहर भी कोई इस विषय पर प्रश्न उठाएगा तो सरकार की ओर से समुचित उत्तर दिया जाएगा।

    सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को पूरी तरह तैयार है। सरकार विकास से जुड़े विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और विधानसभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा विधानमंडल लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब लोकतंत्र से जुड़े पवित्र स्थल चर्चा और परिचर्चा के केंद्र बनते हैं, तब जनप्रतिनिधि जनविश्वास पर खरा उतरता है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार की इच्छा थी कि सत्र अधिक दिनों तक चले, लेकिन वर्तमान में अधिकांश जनप्रतिनिधि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कार्यों में व्यस्त हैं, जो लोकतंत्र की शुचिता और पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण आवश्यक विधायी कार्यों, अनुपूरक मांगों और ‘वंदे मातरम्’ पर चर्चा के लिए सत्र अवधि आज से 24 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल और राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।