    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP School Closed: कड़ाके की सर्दी और कोहरे में अभिभावकों को राहत, आज बंद रहेंगे स्कूल; डीएम ने जारी किए आदेश

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:15 AM (IST)

    रामपुर में आज तो मैनपुरी में लंबी छुट्टी कर दी है। वहीं संभल में भी आज स्कूल बंद हैं। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में अव ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रामपुर, संभल, मैनपुरी जिले में आज स्कूलों का अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने कक्षा आठ तक के बच्चों का बुधवार का अवकाश घोषित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि जनपद में सुबह में तापमान कम होने एवं अत्यधिक कोहरा होने की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश 24 दिसंबर को घोषित किया गया है।

    रामपुर डीएम ने जारी किए आदेश

    रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में अवकाश का यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों के साथ माध्यमिक, सहायता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रभावी होगा। इससे अभिभावकों ने राहत महसूस की है।

    संभल में छुट्टी

    बहजोई। संभल में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर 23 और 24 दिसंबर को कक्षा नर्सरी से 12 तक के सभी स्कूलों में शीत अवकाश घोषित किया गया। यह छुट्टी परिषदीय, राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त और समस्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगी। हालांकि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं तय हैं, वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।

    डीएम ने जारी किए आदेश

    अवकाश के दौरान स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों और अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने निर्देश दिया है कि आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सर्दी के मौसम में उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

    मैनपुरी में स्कूलों की लंबी छुट्टी

    लगातार कई दिन से कोहरा, शीतलहर और गलन को देखते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के आदेश पर सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों का 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए दीपिका गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।