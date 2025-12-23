School Closed: 24 से 30 दिसंबर तक स्कूल बंद... शीतलहर और घने कोहरे के चलते मैनपुरी DM का आदेश
मैनपुरी में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने शीतलहर और कोहरे के कारण कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों को 24 से 30 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। बी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लगातार कई दिन से कोहरा, शीतलहर और गलन को देखते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के आदेश पर सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों का 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए दीपिका गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।
ठंड के कारण फसलों को बचाने में जुटे किसान
ठंड के चलते चाय की दुकानों और अलाव के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाला पड़ने की आशंका से किसान भी चिंतित हैं। सब्जी व दलहन फसलों को नुकसान की आशंका को देखते हुए किसान फसलों को बचाने के उपायों में जुट गए हैं।
छुट्टी को लेकर जारी हुआ बीएसए का आदेश।
गिरते तापमान से शाकभाजी फसलों को हो सकता नुकसान,रहें सतर्क
मंगलवार को मौसम सर्द रहा। सुबह कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाओं ने बेहाल किया। इससे पहले सोमवार को न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और सुबह के समय छाया कोहरा दोपहर तक सूर्य को घेरे रहा था। दोपहर बाद निकली हल्की धूप ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन तेज हवा चलने के कारण लोग घरों से नहीं निकले। आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं।
मौसम विभाग का है ये पूर्वानुमान
मौसम विज्ञानी नरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। तापमान में और गिरावट के साथ सर्द हवाएं चलने की संभावना है।
