School Closed: 24 से 30 दिसंबर तक स्कूल बंद... शीतलहर और घने कोहरे के चलते मैनपुरी DM का आदेश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लगातार कई दिन से कोहरा, शीतलहर और गलन को देखते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के आदेश पर सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों का 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए दीपिका गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड के कारण फसलों को बचाने में जुटे किसान ठंड के चलते चाय की दुकानों और अलाव के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाला पड़ने की आशंका से किसान भी चिंतित हैं। सब्जी व दलहन फसलों को नुकसान की आशंका को देखते हुए किसान फसलों को बचाने के उपायों में जुट गए हैं।