UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानाें काे गन्ना कि किया 2.90 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान

राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेने के साथ ही बुधवार काे उसकाे धरातल पर भी उतार दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के आठ वर्ष के कार्यकाल में चौथी बार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है।

गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। गन्ना हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है और हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य सही समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है।

उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2007 से 2017 के बीच सपा और बसपा सरकारों में किसानों को मात्र 1,47,346 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। याेगा आदित्यनाथ सरकार ने मात्र साढ़े आठ वर्षों में पिछली सरकारों के मुकाबले ₹1,42,879 करोड़ अधिक भुगतान कर नया इतिहास रचा है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गई थीं, वहीं सरकार के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुख नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।