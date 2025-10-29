Sugarcane SAP increased in UP : याेगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाया गन्ना मूल्य जयंत चाैधरी ने जताया आभार
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः याेगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गन्ना किसानाें के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ के इस निर्णय पर केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चाैधरी ने आभार जताया है। सरकार के इस कदम से किसानों को 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हाेगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार काे गन्ना मूल्य के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 30 रुपया बढ़ाया है। सरकार के स्टेट एडवाइस्ड प्राइज (एसएपी) में 30 रुपया बढ़ाने से अब अगैती फसल का उत्पादन करने वाले किसानाें काे गन्ना का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। पहले यह 370 रुपया मिलता था। सरकार ने पेराई सत्र 2025- 26 से ही गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। सरकार ने सामान्य प्रजाति के गन्ना का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल 390 रुपये प्रति क्विंटल था।
किसानों के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बड़े निर्णय काे राष्ट्रीय लाेकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चाैधरी ने जमकर सराहा है। भारत सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा राज्य मंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा है "उत्तर प्रदेश सरकार नें गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा, मुख्यमंत्री जी को आभार।"
उत्तर प्रदेश सरकार नें गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा!— Jayant Singh (@jayantrld) October 29, 2025
मुख्यमंत्री जी को आभार! #SAP #Sugarcane
