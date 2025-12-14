Piyush Goyal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बाेले- भारतीय जनता पार्टी की समन्वय वाली कार्यशैली से दुनिया हैरान

राज्य ब्यूराे, जगरण, लखनऊः केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार काे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, आशियाना में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व समारोह में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर उन्हाेंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भाजपा की कार्यशैली से दुनिया हैरान है।

गाेयल ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भाजपा की कार्यशैली से दुनिया हैरान है। सब कहते हैं यहां जितने व्यवस्थित व लोकतांत्रिक तरीके से मेंबर बनाने व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम आपसी समन्वय से होता है जो कि अकल्पनीय है।

पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया श्रेय पीयूष गोयल ने कहा कि 1.62 लाख बूथों में चुनाव होता है और सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है, इसका श्रेय पार्टी कार्यकर्यताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा अटल बिहारी बाजपेयी ने पार्टी को आगे बढ़ाया। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। यह उसी का परिणाम है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते हम आज इतनी बड़ी संख्या में यहां इकट्ठा हुए हैं।