यूपी में इन घटनाओं के लिए याद किया जाएगा 2025, नीले ड्रम के अलावा भी कई वजहों से हिल गया था प्रदेश

डिजिटल डेस्क। साल 2025 आज के बाद अतीत में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश पर पलटकर नजर डालें तो वे घटनाक्रम याद आएंगे, जिन्होंने नेशनल लेवल की सुर्खियां बटोरीं, चाहे वह महाकुंभ का आयोजन हो या इसकी भगदड़… या फिर मेरठ का ब्लू ड्रम केस और औरैया का किलर ब्राइड केस, इन घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया।

कुछ घटनाक्रम ऐसे भी रहे जो सामान्य रूप से असामान्य साबित हुए और सुर्खियों में आ गए, जैसे प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध और फिर इन्हीं की शरण में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आशीर्वाद लेना। तो आज साल के आखिरी दिन इस लेख के माध्यम से इसका एक ओवरव्यू ले लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कब, क्या और क्यों हुआ?

साल का पहला दिन और हिला पूरा लखनऊ लखनऊ के चारबाग में होटल शरणजीत में पहली जनवरी को पांच महिलाओं की हत्या से पूरा लखनऊ सिहर गया। यहां होटल के एक कमरे में आगरा का रहने वाला अरशद अपने पिता के साथ मिलकर अपनी चार बहनों और मां की हत्या कर दी। इसके बाद वह चौकी पहुंच गया। वहीं, अरशद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने हत्या के पीछे की वजह मतातंरण से रोके जाने को बताया था।

प्रयागराज में ऐतिहासिक बना महाकुंभ, भगदड़ से लगा दाग साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, यहां तकरीबन 140 करोड़ लोगों ने स्नान कर पुण्य कमाया। इस महाकुंभ में कुछ नए चेहरे भी सामने आए जो विवादों का कारण बने, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ ने महाकुंभ की छवि को दागदार बना दिया, जिसमें 30 लोगों की मौत (आधिकारिक आंकड़ा) हुई।

डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण के एक बयान के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ लगे बैरिकेड टूट गए और भीड़ दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। महाकुंभ में ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया, माला बेचने वाली माेनालिसा और एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी चर्चा में आई।

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर विवाद, स्थगन के बाद दोबारा शुरू मथुरा के वृंदावन में रात के समय संत प्रेमानंद महाराज का काफिला पदयात्रा करते हुए श्रीराधाकेलि कुंज के लिए निकलता है। इस साल फरवरी के महीने में इस पर विवाद उत्पन्न हो गया, जब पदयात्रा के रास्ते में पड़ने वाली कॉलोनियों के लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने तर्क दिया कि भजनों की आवाज और पटाखों से उनकी नींद खराब होती है।

यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो पदयात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि, पदयात्रा बंद होने के कारण प्रेमानंद के अनुयायियों में रोष उत्पन्न हुआ, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने प्रेमानंद से क्षमा मांग ली और पदयात्रा को पुन: बहाल कर दिया गया।

मेरठ का नीला ड्रम केस, औरैया की किलर ब्राइड मेरठ के ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। उसी बीच मुस्कान की मुलाकात सहपाठी रहे साहिल शुक्ला निवासी ब्रह्मपुरी से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही दोनों में विवाद शुरू हो गया।

सौरभ के भारत पहुंचने के बाद तीन मार्च की रात को साहिल और मुस्कान ने सौरभ की चाकू से हत्या कर दी। उसके बाद शव को नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। दोनों के शिमला, मनाली और कसोल घूमने के बाद वापस लौटने पर 18 मार्च को घटना का पर्दाफाश हुआ। तब से दोनों आरोपित जेल की सलाखों के पीछे है। इसी साल मुस्कान ने एक बेटी को भी जन्म दिया है।

शादी के 15वें दिन पति को उतरवा दिया था मौत के घाट जिला मैनपुरी के 25 वर्षीय दिलीप यादव की शादी के 15वें दिन 19 मार्च 2025 की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करा दी थी। मामले में पत्नी, सुपारी किलर रामजी नागर, प्रेमी अनुराग व उसके मौसेरे भाई चमरौआ निवासी दुर्लभ यादव और शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।



पांच मार्च को शादी के बाद दिलीप अपनी पत्नी प्रगति को विदा कराकर नगला दीपा ले गया था। 12 मार्च को प्रगति दिबियापुर कस्बा स्थित दिलीप से मिलने के लिए उसके कार्यालय आई थी। बाद में प्रगति अपने प्रेमी के साथ औरैया स्थित कानपुर-इटावा हाईवे किनारे एक होटल में ठहरी, जहां पूरा षड्यंत्र रचा। 19 मार्च को दिलीप की हत्या कर दी गई। उसका शव सहार थाना क्षेत्र के गांव पलिया स्थित पटना नहर पुल के पास गेहूं के खेत में पड़ा मिला था।

कानपुर -तक पहुंची थी पहलगाम हमले की गूंज जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए हुए पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले सीमेंट व्यापारी शुभम की हत्या हो गई। कारोबारी शुभम अपनी पत्नी एशान्या और माता-पिता सहित परिवार के 11 लोगों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। आतंकी हमले में दिवंगत हुए शुभम द्विवेदी के परिवार की महाराजपुर क्षेत्र में राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, जिससे प्रदेश की सियासत भी तेज हुई थी।

रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई, जिसमें अखिलेश यादव और जया बच्चन सहित कई वीआईपी मेहमान शामिल हुए थे और प्रिया सगाई के दौरान भावुक हो गई थीं, हालांकि बाद में शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।

आई -लव मोहम्मद को लेकर विवाद सितंबर महीने में आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से उठी विरोध की गूंज बरेली तक सुनाई दी, जिसके परिणामस्वरूप, बरेली में बवाल भी हो गया। इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर 26 सितंबर को सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। चूंकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, इसलिए पहले से सतर्कता बरती गई।

जुलूस में माहौल बिगड़ता देख लाठियां फटकारनी शुरू कर दी और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उपद्रव में शामिल लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों की गिरफ्तारियां करनी शुरू की। मामले में मौलाना तौकीर रजा खान सहित अब तक 92 लोगों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) ने भी उपद्रव में शामिल लोगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। अयोध्या दीपोत्सव में बना रिकॉर्ड रामनगरी अयोध्या में 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक दीपोत्सव मनाया गया। यह एक भव्य आयोजन था जिसमें 26 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सरयू तट पर भव्य आरती और रामलीलाएं हुईं और पूरे शहर को लाखों दीपों की रोशनी से सजाया गया, जिसमें सुरक्षा और शुद्धता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।

पीएम मोदी ने राममंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन रही है और हर राम भक्त आज आनंदित है। धर्म ध्वजा की स्थापना से सदियों का संकल्प सिद्ध हो रहा है।

ध्वज के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि भगवा रंग, सूर्य वंश की थापी, प्रतीक चिह्न प्रतिष्ठित हुआ है। यह धर्म ध्वजा प्रतिष्ठापित करेगा, जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से धर्म ध्वजा को प्रणाम करते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है।

जाते-जाते दर्द दे गया साल 2025 वर्ष के अंत में 15 दिसंबर को घने कोहरे में 11 वाहनों की भिड़ंत हो गई। इसमें आठ बसें व एक कार जलकर खाक हो गई। हादसे में 19 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। कई अभी भी लापता हैं। हादसे के वक्त एक्सप्रेसवे पर कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता बेहद कम थी, लेकिन इसके बावजूद न तो पर्याप्त चेतावनी संकेत थे और न ही रिफ्लेक्टर या फ्लैश लाइट्स की व्यवस्था। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक हुए टकराव ने कुछ ही पलों में खुशियों को मातम में बदल दिया।