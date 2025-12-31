Language
    सत्ता परिवर्तन से शुरु हुआ साल 2025... आतंक, भय और भविष्य के साथ क्या-क्या बदला?

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    साल 2025 दिल्ली के लिए राजनीतिक बदलाव और कई दर्दनाक घटनाओं का वर्ष रहा। भाजपा की सत्ता वापसी और रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से 'ट्रिपल इंजन सरकार' ...और पढ़ें

    2025 दिल्ली के लिए राजनीतिक परिवर्तन और दर्दनाक फैसलों का साल रहा। जागरण ग्राफिक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 दिल्ली के लिए गहरा परिवर्तन और कई दर्दनाक घटनाओं वाला वर्ष साबित हुआ। फरवरी के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों बाद सत्ता वापसी की। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनीं, जिससे केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ का गठन हुआ। दिल्लीवासियों ने उम्मीद के साथ भविष्य की नई नींव रखी।

    ...लेकिन यह साल केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं रहा। कई त्रासदियां और विवादों ने शहर को झकझोर कर रख दिया। इमारत ध्वस्त होने के हादसों, रेलवे स्टेशन पर भगदड़, आवारा कुत्तों के मुद्दे पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री पर हमला, पुराने वाहनों की पाबंदी का पलटना और दिसंबर में फर्जी PUC घोटाला... ये सब नई सरकार की शुरुआती चुनौतियां बने।

    साल के अंत में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत और कई घायल होने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। 2025 दिल्ली के लिए उम्मीद और परिवर्तन का साल तो था, लेकिन दर्द, हादसे और अनिश्चितता से भरा होने के कारण इसे भूलना आसान नहीं होगा। 

    ...तो, आइए जानते हैं कि 2025 में दिल्ली ने क्या-क्या देखा? शहर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कितना विवाद हुआ, और नए मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारे जाने के बाद सरकार के सामने क्या-क्या चुनौतियां आईं? 2025 दिल्ली वालों के लिए एक यादगार साल था, लेकिन दर्दनाक भी।

    सत्ता परिवर्तन से शुरू हु साल 2025

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

    इमारत ध्वस्त होने की दो बड़ी त्रासदियां

    आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई में हमला

    पुराने वाहनों पर पाबंदी

    लाल किला के पास बम विस्फोट से दिल्ली में दहशत

    दिल्ली में फर्जी PUC सर्टिफिकेट घोटाला

