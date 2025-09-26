कैबिनेट मीटिंग में जिला पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला, पदोन्नति से भरे जाएंगे इतने प्रतिशत पद

लखनऊ में पर्यटन विभाग में जिला पर्यटन अधिकारियों के 50% पद पदोन्नति से और 50% उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पर्यटन बढ़ने से हर जिले में अधिकारी होंगे जिससे योजनाओं को सही से लागू किया जा सकेगा। विभाग में 59 जिला पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जिला पर्यटन अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 50 प्रतिशत पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के पुनर्गठन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में लगातार बढ़ रहे पर्यटन के मद्देनजर सरकार ने पिछले वर्ष पर्यटन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रस्ताव के अनुसार हर जिले में जिला पर्यटन अधिकारियों की तैनाती की जानी है। वर्तमान में कई जिलों में जिला पर्यटन अधिकारियों के पद रिक्त हैं। इसके चलते पर्यटन की योजनाओं का क्रिन्यावयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। विभाग में 59 जिला पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है।

इनमें 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इसी प्रकार अपर जिला पर्यटन अधिकारियों के 38 पदों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। पर्यटन निदेशक का एक पद होगा, जिसे विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से भरा जाएगा। वहीं पर्यटन निदेशक (ईको-पर्यटन) का भी एक पद सृजित किया जाएगा। इस पद पर उप वन संरक्षक स्तर के आइएफएस अधिकारी की तैनाती की जाएगी। अपर निदेशक का एक पद पदोन्नति से भरा जाएगा।