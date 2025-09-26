महाकुंभ-2025 में बेहतर प्रबंध के लिए अग्निशमन विभाग को मिला फायर एंड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महाकुंभ-2025 में शून्य जनहानि व आग से बचाव के बेहतर प्रबंधों के लिए उप्र अग्निशमन विभाग को इंस्टीट्यूट आफ फायर इंजीनियर्स इंडिया (आइएफई-आई) की ओर से फायर एंड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया।

मुंबई के गोरेगांव स्थित बाम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 24 सितंबर को आयोजित समारोह में यह सम्मान एडीजी फायर सर्विस पद्मजा चौहान, महाकुंभ मेला के नोडल अधिकारी प्रमोद शर्मा (सीएफओ) व जोन महाकुंभ के सीएफओ अंकुश मित्तल ने ग्रहण किया।

समारोह में आइएफई-आई के निदेशक जनरल यूएस छिल्लर व अन्य अधिकारियों ने उप्र अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की।

अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ मेला के दौरान आग की 24 बड़ी व 185 छोटी घटनाओं पर नियंत्रण पाया गया। मेला क्षेत्र में 54 अग्निशमन केंद्र व 27 फायर चौकियां स्थापित की गई थीं।

