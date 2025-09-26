Language
    महाकुंभ-2025 में बेहतर प्रबंध के लिए अग्निशमन विभाग को मिला फायर एंड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड

    By Alok Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    लखनऊ में महाकुंभ-2025 के दौरान उत्कृष्ट अग्नि सुरक्षा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को फायर एंड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला। मुंबई में आयोजित समारोह में एडीजी फायर सर्विस पद्मजा चौहान और अन्य अधिकारियों ने यह सम्मान ग्रहण किया। अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ मेला में आग की कई घटनाओं पर नियंत्रण पाया गया और मेला क्षेत्र में अनेक अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए थे।

    अग्निशमन विभाग को मिला फायर एंड सेफ्टी एक्सिलेंस अवार्ड।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महाकुंभ-2025 में शून्य जनहानि व आग से बचाव के बेहतर प्रबंधों के लिए उप्र अग्निशमन विभाग को इंस्टीट्यूट आफ फायर इंजीनियर्स इंडिया (आइएफई-आई) की ओर से फायर एंड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया।

    मुंबई के गोरेगांव स्थित बाम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 24 सितंबर को आयोजित समारोह में यह सम्मान एडीजी फायर सर्विस पद्मजा चौहान, महाकुंभ मेला के नोडल अधिकारी प्रमोद शर्मा (सीएफओ) व जोन महाकुंभ के सीएफओ अंकुश मित्तल ने ग्रहण किया।

    समारोह में आइएफई-आई के निदेशक जनरल यूएस छिल्लर व अन्य अधिकारियों ने उप्र अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की।

    अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ मेला के दौरान आग की 24 बड़ी व 185 छोटी घटनाओं पर नियंत्रण पाया गया। मेला क्षेत्र में 54 अग्निशमन केंद्र व 27 फायर चौकियां स्थापित की गई थीं।

