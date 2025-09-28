यूपी में युवाओं को इन 10 क्षेत्रों में मिलेगा अधिक रोजगार, सभी जिलों में औद्योगिक संभावनाओं की हुई पहचान

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। कौशल विकास मिशन ने 75 जिलों में 10 ऐसे उद्योग क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में हेल्थकेयर कृषि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंस्ट्रक्शन पर्यटन और हरित रोजगार शामिल हैं। युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। कौशल विकास मिशन की ओर से सभी 75 जिलों में औद्योगिक संभावनाओं की पहचान की है। यहां ऐसे 10 उद्योग क्षेत्र तय किए गए हैं, जिनमें आने वाले समय में युवाओं को सबसे अधिक रोजगार मिलने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में लगातार निवेश और कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए युवाओं को सलाह दी गई है कि वे संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण लेकर अपनी कौशल क्षमता बढ़ाएं। ये 10 प्रमुख सेक्टर ऐसे हैं, जिसमें प्रशिक्षण के बाद पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। हेल्थकेयर (स्वास्थ्य सेवाएं) में अस्पताल, क्लीनिकल लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल डिवाइस निर्माण, फार्मा कंपनियां हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में डेयरी की कंपनियां हैं।

इसके अलावा, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, कृषि-आधारित उद्योग, ऑटोमोटिव उद्योग में वाहन निर्माण, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग यूनिट, इलेक्ट्रानिक्स व आईटी में मोबाइल और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। रिटेल एवं लाजिस्टिक्स में माल, शापिंग आउटलेट्स, सप्लाई चेन, स्टोरेज, डिलीवरी नेटवर्क, एपैरल एवं होम फर्निशिंग में गारमेंट फैक्ट्रियां, होम टेक्सटाइल्स, घरेलू सजावट सामग्री, हैंडीक्राफ्ट एवं कालीन उद्योग में हाथ से बने सामान, कालीन उद्योग, सजावटी सामान का निर्माण और निर्यात शामिल है।

इसके साथ ही, कंस्ट्रक्शन (निर्माण क्षेत्र) में रियल एस्टेट, हाउसिंग, सड़क, पुल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, पर्यटन एवं हास्पिटैलिटी में होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल सर्विसेज, गाइडिंग, टूर आयोजन और ग्रीन जाब्स (हरित रोजगार) में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास से जुड़ी नौकरियां शामिल हैं।