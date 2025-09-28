सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में वन विभाग की 32 टीमें, एक भेड़िये को गोली मारकर किया ढेर
बहराइच के कैसरगंज रेंज में आतंक मचा रहे एक भेड़िये को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वन विभाग ने मार गिराया। 19 दिनों से फैले इस आतंक में कई बच्चे शिकार हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया था और भेड़िये को मारने का आदेश दिया था जिसके बाद वन विभाग की टीम को यह सफलता मिली। फिलहाल मादा भेड़िये की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच/गजाधरपुर। कैसरगंज रेंज में 19 दिन से आतंक का पर्याय बने भेड़िये को मुख्यमंत्री के आदेश के 24 घंटे बाद गोली मारकर ढेर कर दिया गया। भेड़िये को पकड़ने के लिए वन विभाग की 32 टीमें लगी हुई हैं। भेड़िये को मारने के बाद वन विभाग की टीम उसे मुख्यालय लेकर पहुंची। उसकी मौत की सूचना पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
कैसरगंज रेंज के 15 से अधिक गांवों में भेड़िये का आतंक फैला हुआ है। हमले में तीन बच्चों की मौत हो चुकी है, एक बच्चा अभी भी लापता है। 16 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।
बढ़ते हमले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बहराइच पहुंचकर पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया और वन विभाग को गोली मारने का आदेश दिया था।
मुख्यमंत्री के आदेश के 24 घंटे बाद वन विभाग की टीम को सफलता मिली। वन विभाग को मंझारा तौकली के रोहितपुरवा गांव में रविवार की दोपहर एक भेड़िया दिखा। पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा।
इस पर वन विभाग की टीम ने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। भेड़िये को तत्काल मुख्यालय के लिए भेजा गया। भेड़िये को मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
वन टीम को रविवार को एक भेड़िये को मार गिराने की सफलता मिली है। मरने वाला भेड़िया नर है। मादा भेड़िये को भी पकड़ने के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं। -ओमकार नाथ यादव, रेंजर कैसरगंज।
