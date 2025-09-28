Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अब आज जान लीजिए आगे मत पूछिएगा', मारपीट मामले में मुकदमा न लिखने के सवाल पर पुलिस का अजीबोगरीब जवाब

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:18 PM (IST)

    गोंडा के कटरा बाजार में विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। घायल नगर कार्यवाह विष्णु भगवान लखनऊ के अस्पताल से इलाज कराकर लौटे। उन्होंने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मारपीट और फायरिंग मामले में मुकदमा न लिखने पर पुलिस का अजीबोगरीब जवाब।

    संवाद सूत्र, कटरा बाजार (गोंडा)। ब्लाक परिसर में 23 सितंबर को विधायक बावन सिंह व ब्लाक प्रमुख के पति भवानीभीख शुक्ल के समर्थकों के बीच हुई मारपीट, पथराव व फायरिंग के मामले में तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस मुकदमा नहीं कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सवाल ये है कि आखिर तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस किसके दबाव में मुकदमा नहीं लिख रही है। क्या इतनी बढ़ी घटना का मुकदमा दर्ज करके विवेचना भी नहीं की जाएगी।

    सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने जीडी में घटना का तसकरा तक नहीं किया है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने दैनिक जागरण के प्रतिनिधि के पूछने पर कहा कि अरे यार मुकदमा लिखा जाएगा, कोई झुकने वाला है, तीन दिन हो गया, बता भी रहे हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। परसों से आपको बता रहे हैं, अब आज जान लीजिए, आगे मत पूछिएगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा।

    लखनऊ अस्पताल से घर लौटे नगर कार्यवाह

    रविवार को दोपहर साढ़े चार बजे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर से उपचार कराकर वापस लौट नगर कार्यवाह विष्णु भगवान अब स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि ब्लाक परिसर में हुई घटना में घायल हो गए थे। कहा कि वह लखनऊ कब और कैसे पहुंचे यह मुझे पता नहीं है। जब होश आया तो चिकित्सकों ने बताया कि मेरा सिर फट गया था। सिर में 12 टांके लगे हैं।

    छह दिन सघन उपचार के बाद चिकित्सक ने घर जाने की सलाह दी है। कहा कि उन्हें अभी कुछ दिन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नगर के पालक अधिकारी राम बहाल ने विष्णु भगवान से स्वयं सेवकों का भेंट कराया।

    उधर, रविवार को ब्लाक परिसर में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ब्लाक प्रमुख के पति भवानीभीख शुक्ल से कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने हालचाल पूछा।

    यह भी पढ़ें- विमानन ईंधन के लिए इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल को एकत्र करेगी सरकार, इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी