'अब आज जान लीजिए आगे मत पूछिएगा', मारपीट मामले में मुकदमा न लिखने के सवाल पर पुलिस का अजीबोगरीब जवाब

गोंडा के कटरा बाजार में विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। घायल नगर कार्यवाह विष्णु भगवान लखनऊ के अस्पताल से इलाज कराकर लौटे। उन्होंने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।

संवाद सूत्र, कटरा बाजार (गोंडा)। ब्लाक परिसर में 23 सितंबर को विधायक बावन सिंह व ब्लाक प्रमुख के पति भवानीभीख शुक्ल के समर्थकों के बीच हुई मारपीट, पथराव व फायरिंग के मामले में तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस मुकदमा नहीं कर रही है।

सवाल ये है कि आखिर तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस किसके दबाव में मुकदमा नहीं लिख रही है। क्या इतनी बढ़ी घटना का मुकदमा दर्ज करके विवेचना भी नहीं की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने जीडी में घटना का तसकरा तक नहीं किया है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने दैनिक जागरण के प्रतिनिधि के पूछने पर कहा कि अरे यार मुकदमा लिखा जाएगा, कोई झुकने वाला है, तीन दिन हो गया, बता भी रहे हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। परसों से आपको बता रहे हैं, अब आज जान लीजिए, आगे मत पूछिएगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा।

लखनऊ अस्पताल से घर लौटे नगर कार्यवाह रविवार को दोपहर साढ़े चार बजे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर से उपचार कराकर वापस लौट नगर कार्यवाह विष्णु भगवान अब स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि ब्लाक परिसर में हुई घटना में घायल हो गए थे। कहा कि वह लखनऊ कब और कैसे पहुंचे यह मुझे पता नहीं है। जब होश आया तो चिकित्सकों ने बताया कि मेरा सिर फट गया था। सिर में 12 टांके लगे हैं।