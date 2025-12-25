Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, एलडीए ने 65 एकड़ में 232 करोड़ की लागत से किया है तैयार

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 101वीं जयंती पर वाजपे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 101वीं जयंती पर वाजपेयी की ही कर्मस्थली में ही भव्य समारोह हो रहा है। दोपहर दो बजे प्रधानमंत्री मोदी प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद म्यूजियम को देखेंगे। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक घंटा पचास मिनट प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर रहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच गए, जबकि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीनों की 65-65 फीट ऊंची कांस्य की मूर्तियां लगाई गई हैं। 98 हजार वर्ग फीट में बने म्यूजियम में तीनों विभूतियों का जीवन संघर्ष आडियो, वीडियो व चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है।

    प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर में कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा दस्ते एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

    यह भी पढ़ें- PM नरेन्द्र मोदी 25 को लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, आज रात से ट्रैफिक डायवर्जन; देखें विस्तृत जानकारी