पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, एलडीए ने 65 एकड़ में 232 करोड़ की लागत से किया है तैयार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 101वीं जयंती पर वाजपेयी की ही कर्मस्थली में ही भव्य समारोह हो रहा है। दोपहर दो बजे प्रधानमंत्री मोदी प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद म्यूजियम को देखेंगे। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक घंटा पचास मिनट प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर रहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच गए, जबकि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे।



राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीनों की 65-65 फीट ऊंची कांस्य की मूर्तियां लगाई गई हैं। 98 हजार वर्ग फीट में बने म्यूजियम में तीनों विभूतियों का जीवन संघर्ष आडियो, वीडियो व चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है।