    PM नरेन्द्र मोदी 25 को लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, आज रात से ट्रैफिक डायवर्जन; देखें विस्तृत जानकारी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    Traffic Diversion During PM Visit in Lucknow: पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि बुधवार रात 11 बजे से व्यवस्था लागू होगी और गुरु ...और पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिन के दौरे पर लखनऊ में,  यातायात डायवर्जन व्यवस्था

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बसंतकुंज में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर लखनऊ में विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि बुधवार रात 11 बजे से व्यवस्था लागू होगी और गुरुवार को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी।
    उन्होंने बताया कि ऐसे में वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। इस दौरान ट्रैफिक समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।

    यह व्यवस्था रहेगी लागू

    मलिहाबाद चौराहे से बाजनगर किसान पथ/छन्दोईया की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जा सकेंगे।
    मुजासा तिराहे से बाजनगर किसानपथ/छन्दोईया की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जा सकेंगे।
    बाजनगर किसान पथ अंडरपास से छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगेय यह किसानपथ होकर जा सकेंगे।
    कसमण्डी (हमसफर लान) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि किसानपथ होते हुए जा सकेंगे।
    छन्दोईया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल/भिठौली तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ या दुबग्गा तिराहा होकर जा सकेंगे।
    तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा तिराहा/छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि नहर तिराहा मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार होते हुए खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर जा सकेंगे।
    भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल/छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि सैरपुर तिराहा, अस्ति क्रासिंग, बख्शी तालाब होते हुए इंदौराबाग किसानपथ अंडरपास से किसानपथ या इंजीनियरिंग कालेज चौराहा होकर जा सकेंगे।
    नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल/घैला तिराहा की तरफ बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि रूमीगेट, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर जा सकेंगे।
    दुबग्गा तिराहे से कोई भी वाहन छन्दोईया या सीतापुर बाईपास की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि तिकोनिया तिराहा होते हुए जा सकेंगे।
    नहर पुल तिराहे से कोई भी वाहन बुद्धेश्वर की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि जीरो प्वाइंट या किसान पथ के ऊपर से होकर जा सकेंगे।

    शहर के बाहरी इलाकों में भी बदली रहेगी व्यवस्था

    कानपुर से आने वाले भारी वाहनः- कानपुर से अंबेडकनगर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर व आजमगढ़ जाने वाले भारी वाहन कानपुर, फतेहपुर, लालगंज, बछरांवा, हैदरगढ़, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
    उन्नाव से आने वाले भारी वाहनः- उन्नाव से अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले भारी वाहन कानपुर उन्नाव के दही चौकी से पुरवा, मौरावा, बछरांवा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे। उन्नाव से अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले भारी वाहन कानपुर, उन्नाव (ललऊखेडा), से बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरांवा से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
    सीतापुर से आने वाले भारी वाहनः- सीतापुर से गोंडा, मनिकापुर, बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले भारी वाहन चाहलारी होते हुए बहराईच से गोंडा/बलरामपुर होकर जा सकेंगे।
    हरदोई से आने वाले भारी वाहनः- हरदोई से गोंडा, मनिकापुर, बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले बसे/बड़े/भारी वाहन हरदोई से बघौली, बांगरमऊ, उन्नाव (ललऊखेडा), से बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरांवा से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
    सुलतानपुर रोड/हैदरगढ़ (जनपद बाराबंकी) की तरफ से आने वाले भारी वाहनः- सुलतानपुर रोड से गोंडा, मनिकापुर, बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले बसे/बड़े/भारी वाहन हैदरगंढ़ से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
    रायबरेली रोड से आने वाले भारी वाहनः- रायबरेली रोड से गोंडा, मनिकापुर, बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जाने वाले बसे/बडे/भारी वाहन बछरांवा से हैदरगंढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
    बाराबंकी रोड से आने वाले भारी वाहनः- बाराबंकी रोड से लखनऊ, हरदोई, कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, दिल्ली जाने वाले भारी वाहन हैदरगढ, बछरावां, लालगंज, फतेहपुर, चौडगरा होते हुए जा सकेंगे। बाराबंकी रोड से लखनऊ, हरदोई, कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ दिल्ली जाने वाले भारी वाहन बहराईच के चहलारी घाट से सीतापुर होते हुए जा सकेंगे।