उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ समेत चार शहरों में नई टाउनशिप बनाने के लिए 1832.51 करोड़ रुपये देगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी होगी। लखनऊ को 750 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि अयोध्या और रामपुर विकास प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये मिलेंगे। बागपत-खेकड़ा-बड़ौत विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह योजना शहरी विकास को बढ़ावा देगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के चार शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए सरकार 1832.51 करोड़ रुपये देगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि अर्जन के लिए बतौर सीड कैपिटल 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त जल्द ही संबंधित विकास प्राधिकरणों को जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

कैबिनेट ने 1832.51 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें से 750 करोड़ रुपये लखनऊ को जबकि 100-100 करोड़ रुपये अयोध्या व रामपुर विकास प्राधिकरणों को मिलेंगे। बागपत-खेकड़ा-बड़ौत विकास प्राधिकरण को भी 20 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में मिलेंगे।