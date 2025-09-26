राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उज्जवला योजना की लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल का उपहार मिलेगा। इसके बाद होली के त्योहार पर भी एक सिलेंडर रिफिल दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सिलेंडरों के वितरण पर 1385.34 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को निश्शुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। इसके बाद भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था।

प्रदेश में वर्तमान में इस योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। सरकार हर साल निश्शुल्क रिफिल सिलेंडर का अपना वादा पूरा कर रही है। अब दीपावली से पहले शुक्रवार को हुई कैबिनेट में चालू वित्तीय वर्ष में हर लाभार्थी को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।