    जल्द शुरू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे...ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू, 40 मिनट में पूरा होगा 63 KM का सफर

    By Anshu Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    एनएचएआई लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को गति दे रहा है। ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतरित करने का काम तेज हो गया है, जिसके लिए पोल लगाने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस-वे के काम को गति देने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतिरत करवाने का काम तेज कर दिया है।

    कार्यदायी संस्था ने उन स्थानों को पक्का करवाया है, जहां ट्रांसमिशन के पोल लगाने हैं। यह बिजली के पोल हापुड़ से बनकर आ गए हैं। जहां पोल लगाने हैं, वहां जमीन के नीचे पाइलिंग करके उस स्थान को कंक्रीट से पक्का किया जा रहा है।

    एनएचएआई अधिकारियों के मुताबिक सत्तर दिन के भीतर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन को संबंधित पोल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और फिर गर्डर रखने का काम किया जाएगा।

    एनएचएआई अफसरों ने बताया कि जनवरी, फरवरी माह में जो भी लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस-वे के बीच फिनिशिंग के काम शेष बचे हैं, उन्हें अतिरिक्त टीमें लगाकर पूरा कराया जा रहा है। इन कार्यों की चौबीसों घंटे मानीटरिंग की जा रही है।

    क्योंकि प्राधिकरण ने पीएमओ कार्यालय को अवगत करा दिया है कि मार्च 2026 में एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया जा सकता है। इसलिए काम भी समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाने के साथ ही गुणवत्तापरक काम करने का प्रयास प्राधिकरण कर रहा है।

    साथ ही टोल के साथ ही एक्सप्रेस-वे पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को भी शुरू करने का प्रयास है। एक्सप्रेस-वे पर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप सहित कई अन्य सुविधाएं भी एक्सप्रेस-वे पर राहगीरों को दे रहा है। इस एक्सप्रेस-वे पर 63 किमी का सफर यात्री 40 मिनट में पूरा कर सकेंगे।

