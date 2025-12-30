माघ मेले के लिए परिवहन निगम ने की विशेष तैयारी, मुख्य स्नान के दौरान 500 और बाकी दिनों में चलेंगी 100 बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र से माघ मेले के लिए मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर 500 बसें चलाएगा।

शेष अन्य दिनों में 100 बसों का संचालन प्रतिदिन होगा। मुख्य स्नान पर 300 बसें बेलाकछार और विद्यावाहिनी अस्थायी बस स्टेशन के लिए चलेंगी।

इसमें रायबरेली डिपो से 110, चारबाग से 80, अवध डिपो से 50, आलमबाग से 30 और बाराबंकी से 30 बसें चलेंगी।

वहीं, झूंसी और पटेलबाग के लिए कैसरबाग से 75 नियमित और 25 रिजर्व, उपनगरीय डिपो से 10 और हैदरगढ़ से 65 नियमित व 25 रिजर्व बसें चलेंगी।

इन बसों के चलने से दूर-दूर से माघ माले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में आने में आसानी होगी साथ ही बसों की किल्लत भी दूर होगी।

