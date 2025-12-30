Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    माघ मेले के लिए परिवहन निगम ने की विशेष तैयारी, मुख्य स्नान के दौरान 500 और बाकी दिनों में चलेंगी 100 बसें

    By Nishant Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:17 AM (IST)

    लखनऊ परिक्षेत्र परिवहन निगम माघ मेले के लिए विशेष बस सेवा शुरू कर रहा है। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर 500 बसें चलाई जाएंगी, जबकि अन्य दिनों में 100 ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र से माघ मेले के लिए मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर 500 बसें चलाएगा।

    शेष अन्य दिनों में 100 बसों का संचालन प्रतिदिन होगा। मुख्य स्नान पर 300 बसें बेलाकछार और विद्यावाहिनी अस्थायी बस स्टेशन के लिए चलेंगी।

    इसमें रायबरेली डिपो से 110, चारबाग से 80, अवध डिपो से 50, आलमबाग से 30 और बाराबंकी से 30 बसें चलेंगी।

    वहीं, झूंसी और पटेलबाग के लिए कैसरबाग से 75 नियमित और 25 रिजर्व, उपनगरीय डिपो से 10 और हैदरगढ़ से 65 नियमित व 25 रिजर्व बसें चलेंगी।

    इन बसों के चलने से दूर-दूर से माघ माले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में आने में आसानी होगी साथ ही बसों की किल्लत भी दूर होगी।

    यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले के मामले में फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें