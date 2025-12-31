यूपी में ईंट से सिर कूचकर फेरी वाले की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी
लखनऊ के विकासनगर मोड़ पर लाई-चना बेचने वाले 50 वर्षीय लालाराम वर्मा की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। वह ठेले के पास सो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। विकासनगर मोड़ पर लाई-चना बेचने वाले की ईंट से कूचकर दो युवकों ने हत्या कर दी। आरोपित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। विकासनगर पुलिस हत्या के कारणों और हत्यारों का पता लगाने में जुटी है।
पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि का कहना है कि परिवारीजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विकासनगर मोड़ पर गनपत के ठेले के पास फुटपाथ के करीब मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को खून से सना हुआ मरणासन्न हालत में पड़ा देखा था। इसकी सूचना यूपी डायल-112 को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मरणासन्न पड़े व्यक्ति को राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय पहुंचाया।
जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच कर रही पुलिस टीम ने मृतक की पहचान सीतापुर के लहरपुर कोतवाली के चंदेशुआ गांव निवासी 50 वर्षीय लालाराम वर्मा के रूप में की है। घटना की जानकारी उसके परिवारीजन को दी गई।
पुलिस के मुताबिक मृतक घूम-घूमकर ठेले पर लाई-चना बेचता था। व्यवसाय के बाद वह विकासनगर मोड़ के पास ही अंडा रोल विक्रेता गनपत के ठेले के पास सो जाता था। रोज की तरह सोमवार रात को भी लालाराम वहीं पर सोया था। तभी उसकी हत्या कर दी गई।
जांच में पता चला कि उसके बिस्तर पर ही हत्यारों ने ईंट से उसका सिर कूच कर मार डाला है। जांच में पुलिस टीम को हत्या से जुड़े कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, तो उसमें दो युवक नजर आ रहे हैं।
दोनों युवकों ने चुपके से पहुंचकर सोते समय ही लालाराम के सिर पर ईंट से वार किया और मरा समझकर छोड़ भागे। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। डीसीपी ने बताया कि आरोपितों की तलाश के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं।
घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में हत्या की पूरी घटना रिकॉर्ड मिली है। बताया कि रात करीब 3:20 पर दो युवक मौके पर पहुंचे हैं। उसके बाद सो रहे लालराम के सिर पर ईंट से वार कर दिया। फुटेज में आरोपितों के चेहरे नजर आ रहे हैं। दोनों की पहचान की जा रही है। लालराम के परिवार में पत्नी और चार वर्ष की बेटी है।
