यूपी में ठंड का प्रकोप, लखनऊ में आठ जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी के कक्षा आठ तक के सभी स्कूल आठ जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं को दस से तीन बजे तक संचालित किया जा सकेगा।

इस दौरान स्कूलों में ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी करने होंगे। इससे पहले पांच जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश था। लेकिन लखनऊ में ठंड और पूर्वानुमान को देखते हुए डीएम विशाख जी ने आज यह आदेश जारी किया।

आदेश में कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी परिषदीय, आवसीय, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे। कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी बता दें, पिछले करीब 10 दिनों से प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। सर्द पछुआ हवा से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। करीब 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के कारण गलन बढ़ गया है। हालांकि, सोमवार को राजधानी समेत आसपास के जिलों में धूप निकलने से अधिकतम पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन रात में ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा।



वरिष्ठ मौसम विभाग वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूप निकलने के आसार हैं, जिससे दिन के पारे में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, पर रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होंगे। अब कोहरे का असर भी कम होगा। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इटावा सबसे ठंडा मौसम विभाग के मुताबिक, इटावा में सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम पारा रिकार्ड किया गया। यहां रात का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि बहराइच में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गोरखपुर में भी रात में भीषण ठंड रहीं, जहां न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार से अगले तीन दिन तक हवा की रफ्तार बढ़ने से मध्य एवं पूर्वी यूपी के अधिकतर जिलों में कोहरे का असर कम होगा।