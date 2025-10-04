सपा प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने पर रोक, माता प्रसाद पांडेय के घर के बाहर पुलिस तैनात; बर्क हाउस अरेस्ट

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला था लेकिन प्रशासन ने उन्हें लखनऊ में रोक दिया। माता प्रसाद पांडेय के आवास के बाहर पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडेय के आवास के बाहर पुलिस तैनात की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, माता प्रसाद पांडेय ने कहा, 'हमें जाने से रोका जा रहा है। यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था।पुलिस ने खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर दिया है, वे पक्षपाती हो गए हैं। अगर दो समुदाय आपस में भिड़ गए होते, तो मैं मान लेता कि कोई गंभीर घटना हुई होती। जब हमने पुलिस से पूछा, तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे।'