तौकीर रजा के करीबी शराफत मियां, आरिफ समेत 69 लोगों की 113 संपत्तियां चिह्नित, कब होगी कार्रवाई?

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    बरेली में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर पुलिस-प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। 69 लोगों की 113 अवैध संपत्तियां चिह्नित की गई हैं जिनमें होटल बारातघर शामिल हैं। कई संपत्तियां सील की गई हैं और नगर निगम भी अवैध कब्जों की जांच कर रहा है। फरहत के अवैध घर पर भी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

    तौकीर के करीबी शराफत मियां, आरिफ समेत 69 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी, सीएम योगी की फाइल फोटो।

    नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। शहर में उपद्रव करने के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर और उसके गुर्गों के विरुद्ध पुलिस-प्रशासन के साथ बीडीए की ओर से भी कुंडली तैयार करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार तक 69 लोगों के 113 व्यावसायिक संपत्तियां चिह्नित कर ली हैं जिनमें अधिकतर संपत्तियां होटल, बरातघर, अस्पताल हैं, जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की गई हैं। माना जा रहा है कि प्रशासन इन पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है। इसमें मौलाना के करीबी शराफत मियां, नफीस व आरिफ समेत 69 से अधिक लोगों के अवैध निर्माण हैं।

    बीते शुक्रवार को शहर में उपद्रव के बाद से पुलिस-प्रशासन की ओर से मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताबडतोड़ गिरफ्तारियों के साथ उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों को भी चिह्नित कर सीलिंग और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसमें पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहम लान, स्काई लाक होटल, फ्लोरा गार्डन के साथ शाहजहांपुर रोड पर शराफत मियां के बरातघर का सील कर दिया गया।

    साथ ही मौला नगर से पार्षद उमान रजा द्वारा निगम की भूमि पर बनाई गई अवैध चार्जिंग स्टेशन आदि को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही नफीस, शराफत मियां व फाईक इन्क्लेव को विकसित करने वाले आरिफ व अन्य की अवैध संपत्तियों को चिह्नित करने का क्रम जारी रहा।

    नगर निगम ने भी तेज कर दी जांच, सैलानी, कटघर में कब्जे

    उपद्रव के बाद नगर निगम प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। नावल्टी पर मजार की आड़ में बनी अवैध 74 दुकानों को ध्वस्त करने के साथ अन्य हिस्सों में भी नगर निगम की भूमि और नाले-नालियों पर कब्जे की जांच तेज कर दी है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मोर्य के अनुसार कटघर, पुराना शहर, सैलानी, नौमहला क्षेत्र में नगर निगम की भूमि के साथ नाले-नालियों पर कब्जे की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है, जल्दी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    फरहत का घर आज हो सकता है सील, प्रशासन पर टिकी निगाहें

    उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर फाईक इन्क्लेव में आइएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत के घर भाग निकला था। पुलिस ने फरहत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि उसका तीन मंजिला घर भी अवैध है जिस पर बीडीए की ओर से बुधवार को नोटिस देकर दो दिन में घर खाली करने की चेतावनी दी गई थी। शुक्रवार को कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें शनिवार पर टिक गई हैं, जिसमें प्रशासन की ओर से कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

