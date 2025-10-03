Language
    'वक्‍त-वक्‍त की बात है...', बरेली में आईएमसी का मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ग‍िरफ्तारी के बाद पुल‍िस से क्‍या बोला?

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:48 PM (IST)

    बरेली में आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि मुनीर ने मौलाना तौकीर के वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकर और नदीम व नफीस की अपील का खंडन करके लोगों को भड़काया था। मुनीर ने बताया कि उसने कई बार अपने पद से इस्तीफा देने की कोशिश की लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। पुलिस ने मुनीर को जेल भेज दिया है।

    पुल‍िस ने आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को क‍िया गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बरेली। पुलिस ने जब आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो वह बोला, ''साहब सब वक्त-वक्त की बात है। कभी आपके सामने मीडिया प्रभारी बनकर आता था, आज आपके सामने आरोपित बनकर खड़ा हूं...।''  पुलिस की जांच और पूछताछ से स्पष्ट हो गया कि मुनीर के भड़काने के बाद ही फैजान प्रेमनगर से भीड़ एकत्र कर कोतवाली क्षेत्र में आया था।

    पुलिस की पूछताछ के दौरान मुनीर ने बताया कि उसने आईएमसी के मीडिया प्रभारी पद से कई बार इस्तीफा देना चाहा, मगर हर बार कोई न कोई उसे रोक लेता। कई बार इस्तीफा लिखकर भी दे लिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। काफी देर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

    पुलिस के मुताबिक, जांच में स्पष्ट हुआ कि उपद्रव से पहले मुनीर ने मौलाना तौकीर की वीडियो को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से तेजी से प्रसारित किया। साथ ही जो अपील नदीम और नफीस ने मौलाना की तरफ से लिखकर दी उसका भी उसने खंडन किया, ताकि लोगों को भड़काया जा सके और पुलिस प्रशासन को गुमराह किया जा सके। फैजान एक डेयरी में काम करता है और वह भी भड़काने में आ गया था।

