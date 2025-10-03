Language
    बरेली में शांतिपूर्ण तरीके से हुई जुमे की नमाज, आईएमसी के मीड‍िया प्रभारी मुनीर समेत दो गिरफ्तार; चप्पे-चप्पे पर रही फोर्स

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    बरेली में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई जिसके बाद पुलिस ने आइएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को गिरफ्तार कर लिया। मुनीर पर आरोप है कि उसने मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए थे। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और आठ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

    बिहारीपुर बजरिया में पैदल मार्च करते जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य व अन्य अधिकारी।- जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। ड्यूटी पर तैनात आठ हजार से अधिक फोर्स ने चप्पे-चप्पे पर निगरानी की और दिन में कई बार पैदल गश्त की। नमाज के बाद बदायूं की ओर भाग रहे इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को पुलिस ने चौपुला पुल से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया।

    इसके अलावा प्रेमनगर निवासी फैजान को जंक्शन के टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना हैं कि अब इन दोनों के अलावा जितने भी लोग फरार हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अभी शनिवार दोपहर तक के लिए इंटरनेट को बंद रखा गया है।

    26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस मौलाना तौकीर रजा समेत 88 लोगों को गिरफ्तार जेल भेज चुकी है। उपद्रव के बाद तीन अक्टूबर को पहला शुक्रवार पड़ा था। इसलिए पुलिस और भी ज्यादा सतर्क रही। पूरे जिले में आठ हजार से अधिक फोर्स को तैनात किया गया। इस्लामिया ग्राउंड से लेकर सभी मस्जिदों पर भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी के लिए पांच टीमों को लगाया गया। सुबह नौ बजे से ही सभी टीमों ने पहले छतों की निगरानी की और इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में चेक किया कि कहीं पर भीड़ तो एकत्र नहीं हो रही।

    शाम पांच बजे तक सभी टीमें मोर्चा संभाले रही। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो जाने के बाद ही मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों से फोर्स को कम किया गया। वहीं, शाम के समय कोतवाली पुलिस ने आइएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को चौपुला पुल से उतरते समय गिरफ्तार कर लिया। मुनीर ने ही मौलाना तौकीर रजा की वीडियो और अपील को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर लोगाें को भड़काया और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस्लामिया ग्रांउड में आने को उकसाया था।

    इसी तरह से प्रेमनगर के गुलाब नगर निवासी फैजान को जंक्शन के आटो स्टेंड से गिरफ्तार किया। वह भी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। उपद्रव वाले दिन फैजान ने पहले प्रेमनगर में भीड़ एकत्र की और इसके बाद उसी भीड़ को लेकर वह कुमार टाकीज पर आया था जहां उसी भीड़ ने उपद्रव किया। मुनीर और फैजान दोनों को जेल भेज दिया गया है।

    कोतवाली क्षेत्र में ही रहे एडीजी कमिश्नर समेत सभी अधिकारी

    शुक्रवार को सुबह से ही पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर थे। एडीजी रमित शर्मा, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, डीआइजी अजय कुमार साहनी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य समेत सभी अधिकारी कोतवाली क्षेत्र में रहे। फोर्स ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में दिन में हर कई बार पैदल गश्त की। जिससे शहर का माहौल बिगाड़ाने वाले खुराफाती अंडरग्राउंड रहे।

    शुक्रवार को लगी थी यह फोर्स

    सुरक्षा व्यवस्था के लिए पांच कंपनी पीएसी के साथ आठ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें 500 दारोगा, 200 दारोगा बाहर से, 2500 मुख्य आरक्षी व आरक्षी 13 सीओ व पांच एडिशनल एसपी के अलावा बाहर के जिलों का फोर्स शामिल थे। इसके अलावा आठ ड्रोन टीम, 15 क्यूआरटी को भी लगाया गया। पुलिस टीमें दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग की। आइ सीसीसी से भी पूरे शहर में निगरानी कराई गई।

    जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आठ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला था। शुक्रवार दोपहर बाद आइएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी समेेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। - अनुराग आर्य, एसएसपी।