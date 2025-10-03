बरेली पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए ईगल आई नामक नया सॉफ्टवेयर खरीदा है। यह सॉफ्टवेयर वीडियो से उपद्रवियों की पहचान करने में मदद करेगा। पुलिस सीसीटीवी ड्रोन और सोशल मीडिया वीडियो का विश्लेषण कर रही है। आई ट्रिपल सी वीडियो से उपद्रवियों की फुटेज निकाली जा रही है। पुलिस ने भ्रामक सूचना फैलाने वाले तीन यूट्यूबरों को भी चिह्नित किया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। वीडियो से उपद्रवियों को छांटने के लिए बरेली पुलिस ने 'ईगल आई' नाम का एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पुलिस को उपद्रवियों की पहचान करने में आसानी होगी। पुलिस के पास सीसीटीवी, ड्रोन से लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली तमाम वीडियो का रिकॉर्ड सुरक्षित हो गया है। उन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस एक-एक उपद्रवी को चिह्नित कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपद्रवियों को चिह्नित करने में समय लगा तो पुलिस ने ईगल आई नाम का एक साफ्टवेयर खरीद लिया है। इस साफ्टवेयर की खासियत है कि इस साफ्टवेयर में अगर 10 वीडियो एक साथ अपलोड कर दी तो वह उन सभी 10 वीडियो में शामिल कामन व्यक्ति की तस्वीरें अच्छी क्वालिटी में निकालकर अलग कर देगी। इससे पुलिस को यह सहूलियत हो रही है कि उपद्रव की तमाम वीडियो में से पुलिस उपद्रवियों को आसानी से चिह्नित कर पा रही है।