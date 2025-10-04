Language
    UPPCL: लखनऊ में मरम्मत कार्य के कारण बाधित रही बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता हुए परेशान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    लखनऊ में त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए कई इलाकों में मरम्मत कार्य किया गया। वृंदावन कॉलोनी और इंद्रलोक उपकेंद्र सहित कई क्षेत्रों में बिजली संकट रहा। एफसीआई उपकेंद्र के दस एमवीए ट्रांसफार्मर की भी मरम्मत हुई। बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1912 अपग्रेड होने के कारण बंद रहा। वहीं शारदा नगर में अनियमितता के आरोप में एक अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

     जागरण संवाददाता, लखनऊ। त्योहारों में उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिल सके, इस लिए शुक्रवार को कई इलाकों में बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य कराया गया है। इससे कई क्षेत्रों में बिजली संकट रहा। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कालोनी में अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में मरम्मत कार्य सेक्टर 9बी में कराया गया। यहां कई दिनों से मरम्मत कार्य प्रस्तावित था। इंद्रलोक उपकेंद्र से संबंधित आश्रम रोड पर भी बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य कराया गया।

    एफसीआइ उपकेंद्र से संबंधित दस एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर जो शकुंतला मिश्रा उपकेंद्र से संबंधित था, वहां की मरम्मत शुक्रवार को की गई। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम के मुताबिक संपूर्णानंद उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में भी शुक्रवार को मरम्मत कार्य कराया गया। रुचि खंड में भी मरम्मत का काम कराया गया। गोसाईगंज उपकेंद्र से संबंधित मोहम्मदपुर गढ़ी के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से जुड़ा मरम्मत का काम किया गया।

    इंजीनियरिंग कालेज उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र एक/एच, दो/एच, तीन/एच, पांच/एच, सेक्टर एच, डी वन, डी टू, ई टू, बी टू, सी टू, सेक्टर एफ व आसपास क्षेत्र में बिजली संकट सुबह 11 से शाम पांच बजे तक रहा। जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर छह एवं सेक्टर आइ उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र शौर्य विहार, सरस्वतीपुरम, सेक्टर सात जानकीपुरम, मड़ियांव गांव व आसपास क्षेत्र में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बिजली संकट रहा।

    1912 हेल्पलाइन नंबर बंद रहेगा

    बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1912 को अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड होने का काम शुक्रवार की आधी रात दो बजे से शनिवार शाम चार बजे तक होगा। इस दौरान उपभोक्ताओं की डिजिटल सेवाएं बंद रहेगी।

    अलग-अलग एस्टीमेट बनाने पर अवर अभियंता निलंबित

    बिजली विभाग में अभियंताओं की कारस्तानी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और मामला सामने आया है, जिसमें शारदा नगर बिजली उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता आशुतोष कुमार को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता लाल जी की शिकायत के बाद की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार सक्सेना के मुताबिक, खटोला गांव निवासी लालजी की पत्नी कुंती देवी ने 21 मई 2025 को दो किलोवाट घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया था।

    अवर अभियंता ने 120 मीटर दूरी दर्शाते हुए तीन एलटी पोल प्रस्तावित कर 76,892 रुपये का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन आवेदक ने उसे जमा नहीं किया। इसके बाद 18 जून को लालजी ने दोबारा आवेदन किया। इस बार अवर अभियंता ने मात्र 75 मीटर दूरी बताते हुए दो पोल प्रस्तावित किए और 58,515 रुपये का नया एस्टीमेट बनाया।

    उपभोक्ता ने 30 अगस्त को यह एस्टीमेट जमा कर दिया और 19 सितंबर को मीटर कनेक्शन जारी कर दिया गया। दोनों प्रकरणों में अलग-अलग एस्टीमेट बनाए जाने की आवेदक ने शिकायत कर दी। अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार ने प्रकरण की जांच कराई तो शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई। आशुतोष कुमार को मलिहाबाद खंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

    बिजली दुर्घटनाओं से बचने का दिया प्रशिक्षण

    बिजली विभाग में बढ़ रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को रायबरेली रोड स्थित मोहनलालगंज उपकेंद्र पर प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य शिविर लगाकर आउटसोर्स व बिजली कर्मियों को जागरूक किया गया। शिविर में राजभवन उपकेंद्र के अवर अभियंता जगदीश कुमार ने कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल करने के बारे में बताया।

    उन्होंने कर्मियों से कहा कि यह सुरक्षा उपकरण हर बिजली से जुड़े कर्मी के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे जितनी जल्दी ही क्यों न हो, लेकिन बिना सुरक्षा उपकरण के बिजली लाइनों पर काम नहीं करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, अर्थ चेन, अर्थिंग राड, ग्लव्स सहित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी दी।