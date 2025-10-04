UP के इस जिले में 33 हजार वोल्ट की लाइन में आयी खराबी, 10 हजार घरों की बिजली आपूर्ति ठप

गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र में 33 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने से बिजली गुल हो गई जिससे उपभोक्ता परेशान रहे। कर्मचारियों द्वारा सीयूजी नंबर बंद करने से जानकारी मिलने में दिक्कत हुई। अभियंताओं ने रात 8 बजे तक आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था लेकिन 10 बजे तक बिजली नहीं आई जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। नागरिकों ने उपकेंद्र की खराब व्यवस्था पर असंतोष जताया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 33 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने से दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र शुक्रवार शाम तकरीबन 6:30 बजे बंद हो गया। उपभोक्ताओं ने पहले प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए अस्थायी रूप से कटौती की संभावना जताई लेकिन जब काफी देर तक बिजली नहीं आयी तो उपकेंद्र पर फोन करना शुरू किया।

आरोप है कि कर्मचारियों ने उपकेंद्र का सीयूजी नंबर बंद कर दिया। इससे बिजली कटौती के सही कारण की जानकारी नहीं मिल सकी। समाचार लिखे जाने तक अभियंता व कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुटे थे। दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र को 132 केवी पारेषण उपकेंद्र एफसीआइ से आपूर्ति मिलती है। शाम 6:30 बजे अचानक आपूर्ति ठप हो गई। नगर निगम के पूर्व उपसभापति व पार्षद ऋषिमोहन वर्मा ने कहा कि पहले तो लगा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण आपूर्ति ठप की गई है लेकिन बाद में बताया गया कि 33 हजार की लाइन में गड़बड़ी आ गई।