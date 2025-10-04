Language
    UP के इस जिले में 33 हजार वोल्ट की लाइन में आयी खराबी, 10 हजार घरों की बिजली आपूर्ति ठप

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र में 33 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने से बिजली गुल हो गई जिससे उपभोक्ता परेशान रहे। कर्मचारियों द्वारा सीयूजी नंबर बंद करने से जानकारी मिलने में दिक्कत हुई। अभियंताओं ने रात 8 बजे तक आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था लेकिन 10 बजे तक बिजली नहीं आई जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। नागरिकों ने उपकेंद्र की खराब व्यवस्था पर असंतोष जताया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 33 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने से दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र शुक्रवार शाम तकरीबन 6:30 बजे बंद हो गया। उपभोक्ताओं ने पहले प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए अस्थायी रूप से कटौती की संभावना जताई लेकिन जब काफी देर तक बिजली नहीं आयी तो उपकेंद्र पर फोन करना शुरू किया।

    आरोप है कि कर्मचारियों ने उपकेंद्र का सीयूजी नंबर बंद कर दिया। इससे बिजली कटौती के सही कारण की जानकारी नहीं मिल सकी। समाचार लिखे जाने तक अभियंता व कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुटे थे।

    दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र को 132 केवी पारेषण उपकेंद्र एफसीआइ से आपूर्ति मिलती है। शाम 6:30 बजे अचानक आपूर्ति ठप हो गई। नगर निगम के पूर्व उपसभापति व पार्षद ऋषिमोहन वर्मा ने कहा कि पहले तो लगा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण आपूर्ति ठप की गई है लेकिन बाद में बताया गया कि 33 हजार की लाइन में गड़बड़ी आ गई।

    उपकेंद्र का सीयूजी नंबर बंद कर दिया गया। किसी तरह अभियंताओं से संपर्क हुआ तो उन्होंने रात आठ बजे तक आपूर्ति बहाल होने का आश्वासन दिया लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रात 10 बजे के बाद भी बिजली नहीं आयी तो लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। हुमायूंपुर उत्तरी तरंग क्रासिंग से लेकर सुभाष नगर चौक होते हुए हड़हवा फाटक क्रासिंग तक के क्षेत्र में उपभोक्ता बिजली के लिए परेशान रहे।

    अभियंताओं ने बताया कि वर्षा के कारण रिंगमेन यूनिट में नमी आने से आपूर्ति में व्यवधान आया। साथ ही कई जगह जंपर भी कट गया। प्रतिमा विसर्जन की भीड़ के कारण इसे ठीक करने में थोड़ा विलंब हुआ।

    स्थानीय नागरिकों नंदलाल यादव, जयप्रकाश जायसवाल, विकास श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, विजय भारती, विनय रंजन, मनीष जायसवाल, संतोष गुप्ता, सतीश श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, सतीश मौर्य, प्रमोद पांडेय आदि ने कहा कि दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। शिकायत के बाद भी आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा है।