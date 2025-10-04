Indian Railways News: वैशाली एक्सप्रेस का बदला रूट, सहरसा की जगह अब ललितग्राम से चलेगी

गोरखपुर से होकर गुजरने वाली वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम (सुपौल) तक जाएगी। रेलवे प्रशासन ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का मार्ग विस्तार किया है। 7 दिसंबर से ट्रेन का नंबर 15565/15566 होगा। नई दिल्ली से यह रात 840 बजे चलकर अगले दिन सुबह ललितग्राम 1030 बजे पहुंचेगी। ललितग्राम से यह सुबह 400 बजे रवाना होकर अगले दिन नई दिल्ली 630 बजे पहुंचेगी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहरसा-नई दिल्ली-सहरसा 12553/12554 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम (सुपौल) से चलेगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के रास्ते नई दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार ललितग्राम तक कर दिया है।

