Indian Railways News: वैशाली एक्सप्रेस का बदला रूट, सहरसा की जगह अब ललितग्राम से चलेगी
गोरखपुर से होकर गुजरने वाली वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम (सुपौल) तक जाएगी। रेलवे प्रशासन ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का मार्ग विस्तार किया है। 7 दिसंबर से ट्रेन का नंबर 15565/15566 होगा। नई दिल्ली से यह रात 840 बजे चलकर अगले दिन सुबह ललितग्राम 1030 बजे पहुंचेगी। ललितग्राम से यह सुबह 400 बजे रवाना होकर अगले दिन नई दिल्ली 630 बजे पहुंचेगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहरसा-नई दिल्ली-सहरसा 12553/12554 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम (सुपौल) से चलेगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के रास्ते नई दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार ललितग्राम तक कर दिया है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार सात दिसंबर से वैशाली एक्सप्रेस का नंबर भी बदल जाएगा। सात दिसंबर से यह ट्रेन 15565/15566 नंबर से ललिग्राम-नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी।
दो अक्टूबर से यह ट्रेन नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस के रूप में चलने लगी है। यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 08.40 बजे प्रस्थान कर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए दूसरे दिन विस्तारित मार्ग पर सहरसा से रात 08.40 बजे प्रस्थान कर 10:30 बजे ललितग्राम पहुंच रही है।
12553 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस तीन अक्टूबर से ललितग्राम से सुबह 04.00 बजे प्रस्थान कर सहरसा से 06.45 बजे छूटकर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए दूसरे दिन सुबह 06:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
नई दिल्ली से सहरसा के मध्य इस ट्रेन का समय पूर्ववत रहेगा। आरंभ में यह ट्रेन गोरखपुर के रास्ते नई दिल्ली से बरौनी तक चलती थी। बरौनी से इसका मार्ग विस्तार सहरसा तक किया गया था। अब ललितग्राम कर दिया गया है।
