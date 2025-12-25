लखनऊ में लव जिहाद की पीड़िता को छात्रावास में रहने का आदेश, मिली सुरक्षा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में लव जिहाद की पीड़िता जूनियर रेजिडेंट को अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहने का आदेश दिया गया है। उनकी सुरक्षा में एक महिला सुरक्षा गार्ड को तैनात किया गया है। वह छात्रावास से विभाग तक आने-जाने के दौरान पीड़िता के साथ रहेगी। केजीएमयू के चीफ प्राक्टर प्रो. आरएएस कुशवाहा ने इस संबंध में पीड़िता को पत्र जारी किया है।

पीड़िता महिला रेजिडेंट ठाकुरगंज में किराये के घर में रहती है। वहां से केजीएमयू आने-जाने में उनके साथ कोई अनहोनी न हो, इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रशासन सजग हुआ है। चीफ प्राक्टर ने इस संबंध में पीड़िता के साथ कुलसचिव, विशाखा समिति अध्यक्ष व कुलपति के निजी सचिव व सुरक्षा गार्ड को भी पत्र की प्रतिलिपि भेज दी है।

केजीएमयू के प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि विशाखा समिति की जांच चल रही है। आरोपित को निलंबित किया जा चुका है। उसको बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर में आने पर प्रतिबंधित किया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



पुलिस ने शुरू की विवेचना

इस मामले में पीड़िता की मां ने मंगलवार को चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू की है। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाएंगे। साथ ही मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केजीएमयू से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

पीड़िता को पता चला कि रमीज पूर्व में भी एक हिंदू लड़की का मतांतरण करा कर उससे शादी कर चुका है। इस पर पीड़िता ने रमीज से शादी करने से इन्कार कर दिया। रमीज ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया था। जूनियर रेजिडेंट ने परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया था।