इंडिगो एयरलाइन के विमान से जज का सूटकेस गायब, केरल से लखनऊ पहुंचे थे न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता
उड़ानों के लखनऊ आने के बाद भी यात्रियों के सामान नहीं आने का मामला नहीं थम रहा है। इस बार इंडिगो एयरलाइन की उड़ान से केरल से लखनऊ पहुंचे न्यायमूर्ति क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उड़ानों के लखनऊ आने के बाद भी यात्रियों के सामान नहीं आने का मामला नहीं थम रहा है। इस बार इंडिगो एयरलाइन की उड़ान से केरल से लखनऊ पहुंचे न्यायमूर्ति का सूटकेस गायब मिला। दो दिन के बाद भी उनके सामान का पता नहीं मिल पा रहा है। न्यायमूर्ति ने इसकी शिकायत दर्ज करायी है।
सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता परिवार के साथ छुट्टी बिताने केरल गए थे। इंडिगो की कनेक्टिंग उड़ान से वह हैदराबाद से तीन जनवरी को लखनऊ आए थे। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब वह कंवेयनर बेल्ट पर पहुंचे तो उनका एक सूटकेस नहीं आया।
बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद इंडिगो एयरलाइन के अधिकारियाें से जब संपर्क किया तो वह इसकी कोई जानकारी नहीं दे सके। इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने अब न्यायमूर्ति का फोन उठाना भी बंद कर दिया है। वहीं, 30 दिसंबर को मस्कट से लखनऊ पहुंचे यात्री अमरेंद्र कुमार का सामान भी लखनऊ नहीं पहुंच सका। वह तब से लगातार एयरपोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।