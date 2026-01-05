जागरण संवाददाता, लखनऊ। उड़ानों के लखनऊ आने के बाद भी यात्रियों के सामान नहीं आने का मामला नहीं थम रहा है। इस बार इंडिगो एयरलाइन की उड़ान से केरल से लखनऊ पहुंचे न्यायमूर्ति का सूटकेस गायब मिला। दो दिन के बाद भी उनके सामान का पता नहीं मिल पा रहा है। न्यायमूर्ति ने इसकी शिकायत दर्ज करायी है।

सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता परिवार के साथ छुट्टी बिताने केरल गए थे। इंडिगो की कनेक्टिंग उड़ान से वह हैदराबाद से तीन जनवरी को लखनऊ आए थे। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब वह कंवेयनर बेल्ट पर पहुंचे तो उनका एक सूटकेस नहीं आया।