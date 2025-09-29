Language
    नासिक की कंपनी के निदेशक ने निवेश के नाम पर ठगे 2.25 करोड़ हड़पे, देशभर में फैला है जाल

    By ayushman pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    लखनऊ में एक महिला से निवेश के नाम पर ढाई करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। नासिक की एक कंपनी के निदेशक राकेश रविंद्र सोनवणे पर आरोप लगा है। महिला ने बताया कि राकेश ने क्रिप्टो और क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट में निवेश का झांसा देकर उनसे पैसे लिए और बाद में वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    नासिक की कंपनी के निदेशक ने निवेश के नाम पर 2.25 करोड़ हड़पे।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर नासिक की एक कंपनी के निदेशक ने लखनऊ निवासी महिला के 2.25 करोड़ रुपये हड़प लिए। आरोप है कि निदेशक कंपनी के नाम पर एक गिरोह चलाता है, जिसका जाल देश भर में फैला है। उसने निवेश के नाम पर देश भर में कई लोगों से रकम हड़पी है।

    पीड़िता की तहरीर पर पीजीआई थाने में नासिक के पठारडी फाटा स्थित हरी विश्व निकट होटल एक्सप्रेस इन निवासी हब ग्लोबल के निदेशक राकेश रविंद्र सोनवणे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    अवध विहार योजना के भागीरथी एन्क्लेव निवासी खुशबू सिंह चंदेल के मुताबिक, 2021-2022 में उच्च शिक्षा के लिए वह पति के साथ लंदन गई थीं। इसी दौरान उनका संपर्क राकेश रविंद्र सोनवणे से हुआ। इसके बाद वर्ष 2023 में जब खुशबू लखनऊ वापस आईं तो राकेश ने यहां आकर उनसे मुलाकात की और अपनी कंपनी हब ग्लोबल के विषय में बताया।

    उसने खुद को बड़े क्रिप्टो व रुपे क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट का संचालक बताया। राकेश ने भरोसा हासिल करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लोगो मॉडल, फर्जी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, जाली दस्तावेज दिखाए। इसके बाद उसने खुशबू से उसकी कंपनी में निवेश करने के लिए कहा। उसके झांसे में आकर उन्होंने दो लाख रुपये निवेश किए।

    खुशबू के मुताबिक, राकेश ने उनके पति अरविंद सिंह चंदेल से भी बात की और झांसे में लेकर रिश्तेदारों, करीबी व परिचितों के साथ मिलकर बड़ा निवेश करने का लालच दिया। इसके बाद मई से सितंबर 2024 के बीच दंपती ने 2.25 करोड़ रुपये का निवेश किया।

    वहीं, जब दंपती को अपनी रकम की आवश्यकता पड़ी तो राकेश ने निवेश की राशि वापस करने से मना कर दिया। उलटे धमकी दी कि मुकदमा दर्ज करा देगा।

    ऐसे में खुशबू व उनके पति ने जब राकेश सोनवणे व उसके साथियों के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह महाराष्ट्र में एक बड़ा संगठित गिरोह चलाता है और देश भर में कई लोगों से करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा कर चुका है।

    गिरोह में राकेश के पिता रविंद्र दयाराम सोनवणे, पत्नी गायत्री राकेश सोनवणे, सोमेन अशिम कुमार बनर्जी, यूनुस समेत कई लोग शामिल हैं। इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह के मुताबिक दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

