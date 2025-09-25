Language
    यूपी के इस मदरसे पर पड़ा छापा तो मचा हड़कंप, टॉयलेट में बंद म‍िली छात्राएं; अधि‍कारी बोले- लड़कियों को...

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    बहराइच में एक अवैध मदरसे पर प्रशासन ने छापा मारा जहाँ 40 नाबालिग छात्राएं मिलीं। उपजिलाधिकारी अश्वनी पांडेय के नेतृत्व में हुई तलाशी में मदरसा संचालक खलील अहमद ने बाधा डालने की कोशिश की पर असफल रहा। कई छात्राएं शौचालय में छिपी मिलीं। अधिकारियों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित कर दिया है। मदरसे के संचालन और छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    मदरसे के टॉयलेट में बंद म‍िली कई छात्राएं।- सांकेत‍िक तस्‍वीरें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। अवैध मदरसे पर बुधवार को प्रशासन ने छापा मारा। उपजिलाधिकारी अश्वनी पांडेय ने तलाशी ली तो अंदर से 40 नाबालिग छात्राएं मिलीं। मदरसा संचालक खलील अहमद पहले अधिकारियों को अंदर जाने से रोकता रहा, लेकिन उपजिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई तो उसे मानना पड़ा। तलाशी के दौरान कई छात्राएं शौचालय में बंद मिलीं। अधिकारियों का कहना है कि संचालक ने लड़कियों को छिपाने की कोशिश की थी।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी अवगत करा दिया है। अब मदरसे के संचालन, पंजीकरण, वित्तीय स्रोत और वहां रह रही छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

    स्थानीय लोग भी मदरसे की कार्यप्रणाली और वहां की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि बालिकाओं की सुरक्षा और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

