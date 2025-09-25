बहराइच में एक अवैध मदरसे पर प्रशासन ने छापा मारा जहाँ 40 नाबालिग छात्राएं मिलीं। उपजिलाधिकारी अश्वनी पांडेय के नेतृत्व में हुई तलाशी में मदरसा संचालक खलील अहमद ने बाधा डालने की कोशिश की पर असफल रहा। कई छात्राएं शौचालय में छिपी मिलीं। अधिकारियों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित कर दिया है। मदरसे के संचालन और छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

जागरण संवाददाता, बहराइच। अवैध मदरसे पर बुधवार को प्रशासन ने छापा मारा। उपजिलाधिकारी अश्वनी पांडेय ने तलाशी ली तो अंदर से 40 नाबालिग छात्राएं मिलीं। मदरसा संचालक खलील अहमद पहले अधिकारियों को अंदर जाने से रोकता रहा, लेकिन उपजिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई तो उसे मानना पड़ा। तलाशी के दौरान कई छात्राएं शौचालय में बंद मिलीं। अधिकारियों का कहना है कि संचालक ने लड़कियों को छिपाने की कोशिश की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी पहुंच गई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी अवगत करा दिया है। अब मदरसे के संचालन, पंजीकरण, वित्तीय स्रोत और वहां रह रही छात्राओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।