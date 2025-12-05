Language
    UP: लखनऊ से अहमदाबाद सहित कई शहरों की उड़ान निरस्त, टैक्सी बुक कर आगे रवाना हो रहे लोग

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    IndiGo Flights Cancelled in Lucknow, Chaos At Airport: काउंटर पर बताया गया कि अहमदाबाद के विमान आठ तक निरस्त है। होटल का भी किराया उनको भरना पड़ रहा ह ...और पढ़ें

    लखनऊ एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एयरलाइन के काउंटर पर परेशान यात्री 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: इंडिगो एयरलाइन के विमानों के निरस्त होने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री भटक रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन के अधिकारी यात्रियों को कुछ नहीं बता रहे थे। इतना ही नहीं लखनऊ पहुंचे यात्री एक दिन बाद भी अपने सामान के लिए भटक रहे हैं।

    पुणे के जगताप राव ने अपना और पत्नी का लखनऊ से अहमदाबाद होकर पुणे का टिकट कराया था। जब वह एयरपोर्ट पहुंचे तो बताया गया कि विमान निरस्त है। दूसरे विमान के टिकट के लिए वह एक घंटा इंडिगो के काउंटर पर लाइन में लगे।

    दूसरे विमान का कोई विकल्प नहीं 

    काउंटर पर बताया गया कि अहमदाबाद के विमान आठ तक निरस्त है। होटल का भी किराया उनको भरना पड़ रहा है। दूसरे विमान का कोई विकल्प नहीं मिला। उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से कार से पुणे जाने के लिए संपर्क किया।

    मोहमद इमरान को 11 लोगों के साथ लखनऊ से पुणे और गोवा जाना था। उनके होटल के पैकेज बुक थे। आज लखनऊ में एयरपोर्ट के भीतर जाने पर इंडिगो के लोग इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। चाय भी 300 रुपये में मिल रही है। सीतापुर से लखनऊ आकर चन्द्र प्रकाश सहित समूह के लोग एयरपोर्ट पहुंचे। उनको अहमदाबाद जाना था वहां से द्वारकाधीश के दर्शन करना था। फ्लाइट निरस्त होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा है।

    अहमदाबाद की फ्लाइट निरस्त

    पटना से वडोदरा के लिए गुरुवार का विमान निरस्त हुआ तो दीपक और रोशन कुमार को सगी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए आज का लखनऊ से अहमदाबाद के विमान का टिकट दिया गया। पटना से परिवार 20 हजार में टैक्सी बुक कर लखनऊ आया तो लखनऊ से भी विमान निरस्त हो गया।

    शैलेन्द्र और उनका परिवार शादी में शामिल होकर कन्नौज से कार से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। अहमदाबाद का विमान निरस्त हो गया। अब ये लोग कानपुर अपने परिवार के पास जा रहे हैं। वहां से ही आगे का रास्ता तय होगा।

    दूल्हे अनुराग का शनिवार को श्रीनगर में रिसेप्शन है। उनका विवाह बुधवार को गोरखपुर से हुआ था। अब विमान निरस्त हुआ तो कार से ही श्रीनगर के लिए प्रस्थान कर दिया।

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। सुबह दिल्ली से लखनऊ आने वाला एयर इंडिया का विमान एआई 1717 दिल्ली-लखनऊ निरस्त कर दिया गया। इसी कारण यह विमान लखनऊ से भी उड़ान नहीं भर सका।

     विमान भी वहां से आठ घंटे की देरी से रवाना 

    आबुधाबी से लखनऊ आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी निरस्त हो गया। शारजाह से आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी वहां से आठ घंटे की देरी से रवाना हुआ। जयपुर-लखनऊ 6ई 1482 भी एक घंटा प्रभावित हुआ।

    लखनऊ से जाने वाले छह विमान भी देरी का शिकार हुए। जिससे लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है।