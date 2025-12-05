UP: फ्लाइट्स के लेट और सस्पेंड होने पर उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्री परेशान

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ : विमानन कंपनियों में क्रू की कमी, चेक-इन सिस्टम में तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण गुरुवार सुबह से खराब हुआ विमानों के संचालन अभी भी पटरी पर नहीं है। एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें निरस्त और विलंबित होने के कारण लखनऊ के साथ ही कानपुर और वाराणसी के एयरपोर्ट पर अफरातफरी की स्थिति है। परेशान यात्री सही जानकारी न मिलने के कारण काफी बेहाल हैं।

शादी-विवाह के सीजन में समय से पहुंचने के लिए काफी पहले से लोगों ने विमानों में टिकट बुक कराए थे, लेकिन अब उनको एयरपोर्ट पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षा देने के लिए निकले युवा एयरपोर्ट पर ही फंसे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर तो यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई। यह यात्री इंडिगो के काउंटर पर दूसरे विमानों के टिकट लेने के लिए लगे थे।

लखनऊ में एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें निरस्त चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। सुबह दिल्ली से लखनऊ आने वाला एयर इंडिया का विमान एआई 1717 दिल्ली-लखनऊ निरस्त कर दिया गया। इसी कारण यह विमान लखनऊ से भी उड़ान नहीं भर सका। आबुधाबी से लखनऊ आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी निरस्त हो गया।

शारजाह से आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान भी वहां से आठ घंटे की देरी से रवाना हुआ। जयपुर-लखनऊ 6ई 1482 भी एक घंटा प्रभावित हुआ। लखनऊ से जाने वाले छह विमान भी देरी का शिकार हुए। जिससे लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई है।

कानपुर में आज इंडिगो की तीनों उड़ानें निरस्त क्रू की कमी और चेक-इन सिस्टम में तकनीकी समस्या का असर शुक्रवार को भी जारी रहा। चकेरी एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तीनों उड़ानें आज निरस्त कर दी गईं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को भी इसी समस्या के कारण उड़ानें 2 से 4 घंटे देरी से पहुंची थीं। मुंबई की उड़ान सबसे अधिक 4 घंटे लेट रही, जबकि दिल्ली की उड़ान 3.20 घंटे और बेंगलुरु की उड़ान 2.10 घंटे विलंब से आई थी। शुक्रवार को उड़ानें रद्द होने की जानकारी इंडिगो ने यात्रियों को उनके मोबाइल नंबर पर पहले से उपलब्ध करा दी थी।