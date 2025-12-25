Language
    धोखाधड़ी के आरोप में ब्लूचिप कंपनी के संचालक पर ED ने दर्ज किया केस, अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिस गेल से कराता था प्रचार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। पोंजी योजनाओं के जरिये निवेशकों से 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लूचिप कंपनी के संचालक व दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवीन्द्रनाथ सोनी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपित ने 12 देशों के एक हजार से अधिक निवेशकों की सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि हड़पी है।

    जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि आरोपित ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के पास आलीशान दफ्तर भी खोला था और केस दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद वह दुबई से फरार हो गया है।

    कानपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले की जांच डीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा की अगुआई में गठित एसआइटी को सौंपी है। ईडी ने आरोपित व उसके सहयोगी गाजियाबाद के ललित सरीन व सिद्धार्थनगर के फजलुल कदर के विरुद्ध दर्ज 14 एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया है।

    ईडी के सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित ने अपनी कंपनी ब्लूचिप व 16 अन्य कंपनियों को साथ मिलाकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आरोपित ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिकेटर क्रिस गेल से प्रचार कराया था। भारत, यूएई, अमेरिका, नेपाल, वियतनाम और जापान सहित 12 देशों के निवेशकों ने पोंजी योजनाओं में करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

    ईडी को करीब 970 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। दुबई के निवेशकों, शेख साबिर और श्रीकांत राया पोलू ने बीते दिनों सोनी पर 6.5 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया है। ईडी की जांच में विभाष त्रिवेदी, सूरज अमरलाल, ललित सरीन, मोहम्मद फजलुल, गुरनीत कौर, शाश्वत सिंह, हितेश बलवा, दरवेश मोहम्मद कैसी, मोहित मिठानी, पारिख महावीर त्यागी, अभिषेक सिंघल, खालिद और किरण मोगर की मिलीभगत सामने आ रही है।