धोखाधड़ी के आरोप में ब्लूचिप कंपनी के संचालक पर ED ने दर्ज किया केस, अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिस गेल से कराता था प्रचार

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। पोंजी योजनाओं के जरिये निवेशकों से 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लूचिप कंपनी के संचालक व दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवीन्द्रनाथ सोनी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपित ने 12 देशों के एक हजार से अधिक निवेशकों की सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि हड़पी है।

जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि आरोपित ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के पास आलीशान दफ्तर भी खोला था और केस दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद वह दुबई से फरार हो गया है।

कानपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले की जांच डीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा की अगुआई में गठित एसआइटी को सौंपी है। ईडी ने आरोपित व उसके सहयोगी गाजियाबाद के ललित सरीन व सिद्धार्थनगर के फजलुल कदर के विरुद्ध दर्ज 14 एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया है।