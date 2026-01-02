Language
    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:10 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फरीदपुर (बरेली) से भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिवार को इस अथाह दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्याम एक अत्यंत संवेदनशील एवं समर्पित जनप्रतिनिधि थे। फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र और बरेली के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनका निधन भाजपा संगठन, समर्थकों और परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी विधायक के निधन पर गहरा शोक जताया है।

    उन्होंने कहा कि श्याम बिहारी लाल दो बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित होकर जनसेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक जीवन के लिए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने भी विधायक के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोक-संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

    भाजपा के अब रह गए 257 विधायक

    18वीं विधान सभा में अब भाजपा के 257 सदस्य रह गए हैं। मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के सपा विधायक सुधाकर सिंह की मृत्यु 20 नवंबर को हो चुकी है। ऐसे में सपा के भी 103 सदस्य रह गए हैं। फिलहाल विधान सभा में अब दो सीटें रिक्त हो गईं हैं।

