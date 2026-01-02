बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी की हार्ट अटैक से मृत्यु
बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की प्रेसवार्ता में शामिल होने के बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। प्रो. श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की प्रेसवार्ता में शामिल हुए थे। वहां से निकलते समय हालत बिगड़ी तो ड्राइवर उन्हें बेहद गंभीर हालत में मेडिसिटी अस्पताल ले जाने लगा। लेकिन, रास्ते में ही उनका निधन हो गया। वह फरीदपुर सीट (सुरक्षित) से दूसरी बार विधायक चुने गए थे। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांतीय उपाध्यक्ष थे।
