    बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी की हार्ट अटैक से मृत्‍यु

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:51 PM (IST)

    बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की प्रेसवार्ता में शामिल होने के बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रो. श्याम बिहारी लाल

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल की हार्ट अटैक से मृत्‍यु हो गई। प्रो. श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की प्रेसवार्ता में शामिल हुए थे। वहां से निकलते समय हालत बिगड़ी तो ड्राइवर उन्‍हें बेहद गंभीर हालत में मेडिसिटी अस्पताल ले जाने लगा। लेकि‍न, रास्ते में ही उनका निधन हो गया। वह फरीदपुर सीट (सुरक्षित) से दूसरी बार विधायक चुने गए थे। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांतीय उपाध्यक्ष थे।

