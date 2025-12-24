CM याेगी आदित्यनाथ ने की शिक्षा माफिया काे खत्म करने की तैयारी, बताया प्रशांत कुमार की नियुक्ति का राज

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश में भू माफिया और कई गैंग्सटर काे बड़ी आर्थिक चाेट देकर उनके काले काराेबार काे ढहाने वाले मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की रडार पर अब शिक्षा माफिया हैं। मुख्यमंत्री ने अपने इरादे काे जाहिर भी कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाे टूक कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। इसके लिए हमने रिटायर्ड डीजीपी प्रशांत कुमार काे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष को बनाया है।