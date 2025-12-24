मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, हर नागरिक को सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दोनों सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विधान सभा में अपने संबोधन के दौरान बुधवार को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा पर सम्बोधन में कहा कि समाज को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। लोगों की अपेक्षा है कि जिले और प्रदेश में कानून का राज हो, हर व्यक्ति, व्यापारी, बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समाज की प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं और हमने क्या किया इसका उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है,आगे भी देगी। उत्तर प्रदेश की छवि में 2017 के बाद सकारात्मक बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि आप के ही सामने आपकी ही पार्टी से सदस्य चुनी गई थीं पूजा पाल। आप न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने आपका झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों माफियाओं के सामने गरीब बेटी को न्याय नहीं दे सकते थे।