BJP UP President: भाजपा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चाैधरी बाेले- 'मैं रूल करने नहीं, रोल अदा करने आया हूं'

राज्य ब्यूराे, जगरण, लखनऊः भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और महाराजगंज से सातवीं बार लाेकसभा के सदस्य पंकज चौधरी काे भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गाेयल के हाथ से नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद पंकज चाैधरी ने पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया।

भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मैं इस पद पर रूल करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे ताे अपना राेल अदा करना है। पार्टी ने जाे बड़ी जिम्मेदारी दी है,उस पर खरा उतरना है। उन्हाेंने कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। हमारे यहां सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है और उनका सम्मान सर्वोपरि है।

पंकज चाैधरी ने कहा कि पार्टी ने जो कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। पार्टी का बहुत-बहुत आभार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में हम एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव भी शानदार ढंग से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। पार्टी जो दायित्व देती है, उसे निष्ठा से निभाते हैं।